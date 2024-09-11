سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يؤكد أن مناظرته مع هاريس لم تكن منصفة بحقه

11 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
2

واشنطن: قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء إن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.
وأضاف ترامب على قناة فوكس نيوز الإخبارية اليمينية “حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها”. كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله “لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت… إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديمقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق”.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 1:54 م

    رهييبييب.
    لم ينظر ترمب إلى كاميلا هاريس طوال المناظرة وهذه بحد ذاتها تفسر هنا احتقار للشخص المتكلم.
    بينما هي كانت تنظر اليه طوال الوقت وهو يتكلم وتهز رأسها احيانا وتضحك حتى حفظت تضاريس طواحين العقل لكاميلا عن الغايب.
    من اشد الملاحظات الاجتماعية والتي يتم تدريب الاطفال عليها صغارا هو النظر إلى عيون المتحدث عندما يخاطبك من باب الاحترام وإذ حاج احد او احدة شخصا ما او شخصة ما فاول مايقول له look me in the eyes.
    والنظر إلى وجه المتحدث من اهم شروط نجاح المقابلة الوظيفية.
    ترمب العنصري الملعون حافظ درسه ويعرف كيف يوجّه الاهانة بدون ان يطلق للسانه العنان كثيرا وهو exactly ما فعل last night.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 2:02 م

    ههه ترامب الصهيوني سمسار البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي يريدها معزة ولو طارت فاللهم اهزمه في انتخابات 2024 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

أين ترى إسرائيل نفسها بعد فوز ترامب؟
7 - نوفمبر - 2024
لماذا سيقرر ناخبو الولايات المتأرجحة نتيجة انتخابات رئاسة أمريكا؟
3 - نوفمبر - 2024
الانتخابات الرئاسية الأمريكية: أصوات الهيئة الناخبة في كل ولاية
5 - أكتوبر - 2024
ترامب في منشور على تروث سوشيال: أنا أكره تيلور سويفت
15 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية