ترامب يؤكد أن مناظرته مع هاريس لم تكن منصفة بحقه

واشنطن: قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء إن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.
وأضاف ترامب على قناة فوكس نيوز الإخبارية اليمينية “حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها”. كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله “لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت… إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديمقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق”.
(أ ف ب)
رهييبييب.
لم ينظر ترمب إلى كاميلا هاريس طوال المناظرة وهذه بحد ذاتها تفسر هنا احتقار للشخص المتكلم.
بينما هي كانت تنظر اليه طوال الوقت وهو يتكلم وتهز رأسها احيانا وتضحك حتى حفظت تضاريس طواحين العقل لكاميلا عن الغايب.
من اشد الملاحظات الاجتماعية والتي يتم تدريب الاطفال عليها صغارا هو النظر إلى عيون المتحدث عندما يخاطبك من باب الاحترام وإذ حاج احد او احدة شخصا ما او شخصة ما فاول مايقول له look me in the eyes.
والنظر إلى وجه المتحدث من اهم شروط نجاح المقابلة الوظيفية.
ترمب العنصري الملعون حافظ درسه ويعرف كيف يوجّه الاهانة بدون ان يطلق للسانه العنان كثيرا وهو exactly ما فعل last night.
ههه ترامب الصهيوني سمسار البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي يريدها معزة ولو طارت فاللهم اهزمه في انتخابات 2024 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🚀