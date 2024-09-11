ترامب يؤكد أن مناظرته مع هاريس لم تكن منصفة بحقه

واشنطن: قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء إن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.

وأضاف ترامب على قناة فوكس نيوز الإخبارية اليمينية “حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها”. كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله “لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت… إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديمقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق”.

(أ ف ب)