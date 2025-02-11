ترامب يؤكّد أن مبعوثه الخاص سيزور كييف قريبا.. وأن أوكرانيا “قد تصبح روسية يوما ما”

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ أوكرانيا قد تصبح “روسية يوما ما”، مجدّدا التأكيد على رغبته بأن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها للغزو الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية “أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأنّنا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربّما يتوصّلون (الأوكرانيون) إلى اتّفاق وربّما لا يتوصّلون إليه. ربّما يصبحون روسا يوما ما، وربّما لا يصبحون روسا يوما ما”.

وأضاف الرئيس الجمهوري أنّه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.

ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتّحدة في إطار أيّ اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا.

وكان ترامب أكّد في وقت سابق الإثنين أنّ كيث كيلوغ، مبعوثه الخاص المكلّف السعي لوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، سيزور كييف قريبا.

وبحسب مصدر في الرئاسة الأوكرانية فإنّ كيلوغ سيصل إلى كييف في 20 شباط/ فبراير.

ولم يؤكّد ترامب موعد هذه الزيارة، مكتفيا بالقول “أجل” ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان كيلوغ سيزور كييف قريبا.

والأسبوع الماضي أعلن ترامب أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على “اتفاق” تقدّم فيه معادنها النادرة “ضمانة” مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وردّا على هذا التصريح، قال زيلينسكي إنّ بلاده مستعدة لاستقبال “استثمارات من الشركات الأمريكية” في معادنها النادرة.

