أمير قطر يستقبل ترامب في أول زيارة له للدوحة ويؤكد على أهمية إحلال السلام بالمنطقة- (فيديوهات)

الدوحة- “القدس العربي”:أعلن البيت الأبيض أن الاتفاقيات الموقعة بين الدوحة وواشنطن، اليوم، ستحقق “تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل”.

وأوضح أن الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777 إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك. وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين عقب مباحثات بين الأمير تميم والرئيس ترامب.

وكان أمير قطر استقبل ترامب، في أول زيارة له للدوحة وثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.

وخلال اجتماع في الديوان الأميري، قال أمير قطر للرئيس الأمريكي: “جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة”.

وأضاف لترامب: “أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي لأمير قطر: “أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم”.

وأضاف: “أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”.

وتستمر زيارة ترامب إلى الدوحة يومين، وفق بيان من الديوان الأميري.

مقاتلات قطرية ترافق طائرة الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب في سماء #قطر pic.twitter.com/15xmLeQg9c — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 14, 2025

من جانبه، أعرب متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن أمل الدوحة “في أن تسهم هذه الزيارة في دفع جهود الوساطة القطرية-الأمريكية-المصرية المشتركة بشأن الأوضاع في قطاع غزة”.

واعتبر الأنصاري خلال حوار مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن زيارة ترامب “تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز الضغط الدولي من أجل إنهاء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي”.

وأشار إلى أن “من أبرز الملفات التي من المحتمل أن تطرح خلال الزيارة هي التعاون الأمني والدفاعي، والتطورات في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية”.

ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى الدوحة، محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض.

وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي حيث كان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي، وأقيمت له مراسيم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

سمو الأمير يتقدم مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله مطار حمد الدولي #قنا #قطر #زيارة_ترامب_إلى_قطر pic.twitter.com/7epheJw6eg — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 14, 2025

ويعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الثاني الذي يزور قطر، بعد أن زارها عام 2003، جورج بوش في أول زيارة يقوم بها إلى دولة خليجية منذ توليه منصبه وبعد الحرب على العراق. وكانت تلك الزيارة يومها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى قطر، حيث اختتم حينذاك جولته الأوروبية والشرق الأوسطية التي شهدت مشاركته في قمة شرم الشيخ مع عدد من الزعماء العرب، والعقبة مع رئيسي الوزراء الإسرائيلي والفلسطيني.

وجولة ترامب الحالية إلى الخليج تعد الأولى له بولايته الثانية التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي. وتتواصل هذه الجولة حتى الجمعة، وتشمل أيضا الإمارات، بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

وكشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة القطرية، أن ترامب يناقش مع أمير قطر والمسؤولين تفعيل قرار إلغاء العقوبات عن سوريا الذي أعلن عنه من السعودية.

وأكدت المصادر أن القيادتين القطرية والأمريكية، ستناقشان تفاصيل القرار الأمريكي بشأن إلغاء العقوبات عن سوريا، خصوصاً وأن قطر تعهدت بتقديم دعم مالي للقيادة السورية لدعم الشعب الذي عاني من العقوبات بسبب نظام بشار الأسد المخلوع.

🇺🇸🇶🇦| العرضة القطرية ⚔️ والخيل العربية الأصيلة 🐎 في استقبال موكب الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب لدى وصوله الديوان الأميري#ترمب | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/6ahjsNPFdZ — نديب قطر (@NadeebQa) May 14, 2025

وسبق أن تقدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرت نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

وتُعد المبادرة القطرية أول ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة، في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد، وتدهور كبير في مستوى الرواتب والخدمات العامة. وسبق أن أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة، موضحا أنها تبلغ 29 مليون دولار شهريا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وتُصرف المنحة القطرية للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.

ويحضر الاجتماعات الثنائية عدد من المسؤولين التقنيين لضمان ترجمة قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا. وأمام التطور الحاصل سيكون الملف السوري بحسب المصادر، نقطة هامة في جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي لقطر. وتعكس زيارة ترامب لقطر، اهتمام البيت الأبيض بالدوحة، التي تعبر حليفاً استراتيجياً لواشنطن، خصوصاً وأن قطر أدت أدواراً محورية في المنطقة.

وترتبط دولة قطر باستثمارات ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا استثمرت معها نحو 45 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. كما تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس ترامب بحسب مصادر دبلوماسية أفراد القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر.