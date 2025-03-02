ترامب يتباهى بتراجع تدفق المهاجرين لأدنى مستوى بتاريخ بلاده

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا دخول البلاد في شهر فبراير/ شباط وصل إلى أدنى مستوى بتاريخ الولايات المتحدة، حيث تم ضبط 8 آلاف و326 شخصا.

وفي منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشال” مساء السبت، أشار ترامب إلى أن أول شهر من فترة ولايته شهد انخفاضا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.

وقال إن فبراير دخل تاريخ الولايات المتحدة باعتباره الشهر الذي شهد أقل عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا دخول البلاد.

وذكر ترامب أن معظم المهاجرين الذين جرى ضبطهم تم ترحيلهم من البلاد. وقال “هذا يعني أن عدد القادمين أصبح قليلًا جدًا. لقد انتهى غزو بلدنا”.

ولفت إلى أنه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، “دخل 300 ألف مهاجر غير نظامي إلى البلاد في شهر واحد”، مؤكدا أن سياسته أدت إلى إغلاق الحدود تمامًا أمام جميع المهاجرين غير النظاميين.

وأردف: “أي شخص يحاول دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني سيتعرض لعقوبات صارمة وسيتم ترحيله فورًا”.

والسبت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر قوات إضافية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعزيز الأمن على الحدود.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلغاء برامج “التنوع والمساواة والإدماج” الذي كان في عهد سلفه جو بايدن، وكذلك ألغى تطبيق “سي بي بي ون” الذي يسمح بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وأمر ترامب، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف شخص من “المهاجرين المجرمين” الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

(الأناضول)