ترامب يتباهى بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع نتنياهو

الولايات المتحدة: تباهى المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض، الرئيس السابق دونالد ترامب الأربعاء، بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن “علاقة جيّدة جدا” تجمع بينهما.

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية جورجيا إن “بيبي (لقب نتنياهو) اتّصل بي بالأمس، وكان قد اتّصل بي في اليوم السابق”.

وأضاف: “لدينا علاقة جيّدة للغاية”.

وتعهّد الرئيس السابق بالعمل عن كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال: “سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية”.

وكان ترامب أعلن عن محادثة هاتفية جرت بينه وبين نتنياهو السبت، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد “معرفة وجهة نظري بشأن القضايا” الراهنة.

في المقابل، تعود آخر مكالمة هاتفية علنية بين جو بايدن ونتنياهو إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد “هنّأ” خلالها الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بمقتل زعيم حماس يحيى السنوار.

وخلال زيارته للكونغرس الأمريكي في نهاية تموز/ يوليو، وجّه نتنياهو تحية حارة جدا إلى ترامب، وشكره على “كلّ ما فعله من أجل إسرائيل”.

(أ ف ب)