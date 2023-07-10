ترامب يتعهد بحظر أكبر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة إذا فاز بالانتخابات

واشنطن- “القدس العربي”: يتذكر العديد من المسلمين الفوضى، التي سببها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017 بسبب حظر دخول المسلمين من بعض الدول العربية والإسلامية إلى الولايات المتحدة حيث أثر الحظر على سبع دول مسلمة بشكل مباشر كما شعر العديد من المسلمين في الدول الأخرى بقلق من قرارات ترامب.

والآن، في حملته الانتخابية، تعهد ترامب مرة ثانية بحظر “اكبر من أي وقت مضى” على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة إذا فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وذكرت شبكة “سي بي إس” أن ترامب قال مخاطبًا الناخبين البيض في كاونسل بلافز بولاية آيوا، إنه لا يريد أن “يفجر الناس مراكز التسوق لدينا” أو “يسرقون مزارعنا”.

وأضاف “في ظل إدارة ترامب، فرضنا تدقيقًا شديدًا وفرضنا حظر سفر قويًا لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين والجهاديين خارج بلدنا (..) حسنًا ، كيف نجح ذلك؟ ليس لدينا مشكلة، أليس كذلك؟ كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون المجيء إلى هنا إذا كان لديهم هذا اللقب”.

وقال :”عندما أعود إلى المنصب، فإن حظر السفر سيعود أكبر من ذي قبل وأقوى بكثير من ذي قبل. لا نريد أن يقوم الناس بتفجير مراكز التسوق لدينا. لا نريد أن يفجر الناس مدننا ولا نريد أن يسرق الناس مزارعنا. لذا لن يحدث ذلك”.