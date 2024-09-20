ترامب يتعهد بحظر توطين أي لاجئ قادم من غزة ووقف اعتماد الجامعات التي تسمح بتظاهرات غزة

واشنطن- “القدس العربي”: هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سيحظر توطين أي لاجئ قادم من قطاع غزة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء حديثه أمام حشد صغير في فندق حياة ريجنسي واشنطن مساء الخميس: “أدعو كامالا هاريس إلى التخلي رسميًا عن دعم جميع المتعاطفين مع حماس”.
وقال ترامب في تعليقه على تحديه لنائبة الرئيس: “لكنها لن تفعل ذلك”.
وأقيمت فعالية تدعى “مكافحة معاداة السامية في أميركا” بالشراكة مع ميريام أديلسون، المليارديرة الإسرائيلية الأميركية المانحة للحزب الجمهوري وأرملة شيلدون أديلسون، الذي قدم الملايين لترامب مقابل اتخاذ قرارات ضد القضية الفلسطينية من بينها نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.
ومن المتوقع أن يحصل ترامب، ايضاً، على الملايين من ميريام مقابل إعلان الدعم الأمريكي لضم إسرائيلي متوقع للضفة الغربية المحتلة في السنة القادمة والضغط على بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.
وتأتي هذه الفعالية قبل فعالية أخرى في واشنطن يحضرها ترمب وميريام أديلسون مساء الخميس مع المجلس الإسرائيلي الأميركي.
وقال ترامب أمام حشد من المؤيدين الذين كان أغلبهم من اليهود إن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان “أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست”.
واستخدم ترامب هذه التصريحات لانتقاد هاريس لأنها “لم تفعل شيئًا على الإطلاق” لمساعدة اليهود الأميركيين بينما استضاف طلاب الجامعات احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وحذر ترامب من أنها “لم تحرك إصبعًا واحدًا لحمايتكم أو لحماية أطفالكم أو حتى لحمايتكم بالكلمات”.
في المقابل، قال ترامب إنه “سيبلغ كل رؤساء الجامعات أنه إذا لم ينهوا معاداة السامية، فإنهم سيخسرون الاعتماد” في أسبوعه الأول بعد عودته إلى منصبه.
اهل غزة سيعودون إلى ديارهم في عسقلان ويافا وحيفا وبئر السبع. عليك أن تفتح الملاجئ لاستقبال الهاربين من المغتصبات الصهيونية. نعرف انكم تكرهونهم لكن تستحقون بعضكم بعضا.سحقا لكم
هذا المخلوق الأرعن يثبت كل يوم أنه قادم كي يبيع ما تبقى من كرامة و شرف أمريكا للوبي الصهيوني النازي
افضل شيء ممكن أن بفعله ترامب هو عدم منح الفلسطينيين تاشيرة بل اعطاء أكبر عدد من اليهود التاشيرة وياخذهم من بلادنا … أنا عن نفسي، لو اعطوني الجنسية الامريكية لن اقبلها ولن أخرج من وطني
اللجوء إلي الاتحاد الروسي افضل بألف مرة من اللجوء إلى الولايات المتحدة لكن معظم الاعراب يحبون من يعاقبيهم و والقتلة أمثالهم ،اما الآن فقد توضح كل شيء من خلال ما وقع للبنان و مقاومته وقد يكون درسا لكل العربان الذي ينفقون الملايير في شراء أسلحة قد تكون مفخخة وستقتلهم جميعا كل ما أراد بائعها لهم.
لعنك الله ولعن الصهاينه معك.
متل بياع بسطة ببضاعة غير رائجة أو ربما مغشوشة وماحدا مهتم بكلامه ولهذا يصرخ بهذه التصريحات البائسة!
نعم بجب إعطاء ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية للصهاينة المجرمين للعيش بسلام مع احبائهم من السياسيين الامريكيين لكي تكون التجارة مربحة لعن الله الخونة من العربان قبل الغرب
ايهاالمسن الاحمر (ترمب)..اهل غزة لن يرتاح لهم بال حتى يطهرون غزة وكل فلسطين الابية من القذارات الصهيونية التي استوطنت فلسطين بمباركة امريكا وكل الغرب الصهيوني …غزة السيف البتار الذي سيجز اعناق الصهاينة اعداء الرب والعباد…
و نحن نقول ان شاء الله لن تفرح مرة ثانية بلقب رءيس الولايات المتحدة المتخادلة يد الله فوق ايديهم