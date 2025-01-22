اقتصاد | أخبار

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين

22 - يناير - 2025

حجم الخط
0

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط المقبل، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.

وأضاف ترامب في حديثه لصحافيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.

وقال ترامب، مكررا تصريحات أدلى بها يوم الإثنين “الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة… للحصول على العدالة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي منح الحماية لأكثر من 400 ألف طالب لجوء في 2024
25 - أبريل - 2025
بريطانيا تقترب من إبرام اتفاق دفاعي مع الاتحاد الأوروبي
24 - أبريل - 2025
الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط “وحدة أراضي” أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام
23 - أبريل - 2025
ترامب وميلوني واثقان من إبرام اتفاق تجاري وسط توتر علاقات أمريكا وأوروبا
17 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية