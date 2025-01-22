ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط المقبل، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.

وأضاف ترامب في حديثه لصحافيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.

وقال ترامب، مكررا تصريحات أدلى بها يوم الإثنين “الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة… للحصول على العدالة”.

(رويترز)