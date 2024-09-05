ترامب يتعهّد بتعيين ماسك على رأس لجنة تشرف على الإنفاق الحكومي حال توليه الرئاسة

نيويورك: أعلن دونالد ترامب، الخميس، أنه سيعيّن الملياردير إيلون ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي ويطبّق إصلاحات “جذرية”، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد ترامب بأنه سيؤسس بناء على مقترح لماسك “لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها”. وسيعيّن الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” على رأسها.

وقال ترامب أمام “نادي نيويورك الاقتصادي” إن الخطوة يمكن أن توفّر “تريليونات وتريليونات الدولارات”.

وأضاف أن “هذه اللجنة ستطوّر خطة تحرّك للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر”.

ودعم ماسك الذي يقول إنه سبق وصوّت لمرشّحين ديموقراطيين، ترامب بقوّة منذ حاول مسلّح اغتيال الرئيس السابق خلال تجمّع انتخابي في تموز/يوليو.

ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، كما كان الحال عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التدقيق في منشوراته على تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) بعد منشورات له عام 2018 اعتبرتها الهيئة “زائفة ومضللة”.

كذلك، تخضع مبادرات أخرى لماسك، مثل سعيه لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، لمتابعة وتدقيق من جانب هيئات حكومية.

(أ ف ب)