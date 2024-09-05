ترامب يتعهّد بتعيين ماسك على رأس لجنة تشرف على الإنفاق الحكومي حال توليه الرئاسة

نيويورك: أعلن دونالد ترامب، الخميس، أنه سيعيّن الملياردير إيلون ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي ويطبّق إصلاحات “جذرية”، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد ترامب بأنه سيؤسس بناء على مقترح لماسك “لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها”. وسيعيّن الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” على رأسها.
وقال ترامب أمام “نادي نيويورك الاقتصادي” إن الخطوة يمكن أن توفّر “تريليونات وتريليونات الدولارات”.
وأضاف أن “هذه اللجنة ستطوّر خطة تحرّك للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر”.
ودعم ماسك الذي يقول إنه سبق وصوّت لمرشّحين ديموقراطيين، ترامب بقوّة منذ حاول مسلّح اغتيال الرئيس السابق خلال تجمّع انتخابي في تموز/يوليو.
ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، كما كان الحال عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التدقيق في منشوراته على تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) بعد منشورات له عام 2018 اعتبرتها الهيئة “زائفة ومضللة”.
كذلك، تخضع مبادرات أخرى لماسك، مثل سعيه لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، لمتابعة وتدقيق من جانب هيئات حكومية.
(أ ف ب)
وكذلك السؤال هل لغة جريدة القدس العربي البريطانية، لها علاقة مع هيكل وكيان وطريقة بناء لغة القرآن وإسلام الشهادتين أم لها علاقة مع هيكل وكيان وبناء لغة BBC؟!
وأين مفهوم الترجمة أو التوطين، وهل التوطين هو التعريب، أم هناك اختلاف بينهما، كما هناك اختلاف بين Translation, Transliteration and Localisation.
الخلاصة في عام 2024، نحن، الإنسان (ة) والأسرة والشركة، في حاجة إلى وجود خالق، وفي حاجة إلى وجود دولة، وفي حاجة إلى وجود سوق،
ولكن من أجل ماذا، حكمة المنافسة أفضل أم فلسفة الحرب أفضل؟!
الإنتاج، أم التوظيف، وأين مفهوم التسويق، أو الإيرادات الأفضل من بيع أي مُنتَج، وكيف يتم التسعير، على الجودة أم الكفاءة أم الحلال أو الحرام وفق تفسير/تأويل من، وإلى أي نص، وبأي لغة، لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
أم إضافة شهادة ثالثة مثل إيران والكيان الصهيوني أو الأردن والمغرب لضمان كرسي إلى (آل البيت/شعب الرّب المُختار) أو إضافة شهادة رابعة لضمان دفع الخُمس لتغطية مصاريف العسكر، حتى تركع لقبول، (ظلم) أهل فلسطين أي بلا شيء، مقابل ذلك؟!
ما فات (سعيد خطيبي)، تجربة (أفغانستان) من جهة، التي نجحت في النصر على ممثلي أوروبا أو الإتحاد السوفييتي أو أخيراً الناتو/أميركا، ورجعت (طالبان) بالذات، إلى حكم أفغانستان التي طردت منها بسبب ما حدث يوم 11/9/2001، لماذا؟!
في نفس العام الذي أثبتت به (قطر)، نجاحها، كنموذج من نماذج دول مجلس التعاون في حين فشلت ألمانيا وفرنسا من ضمن دول الإتحاد الأوروبي، الذي انفصلت عنه المملكة المتحدة/بريطانيا، في إدارة وحوكمة الألعاب الرياضية من جهة أخرى،
بينما استرجع دول مجلس التعاون الكويت، بعد إحتلال العراق لها يوم 2/8/1990، بل فرض إقامة مؤتمر مدريد للسلام في الذكرى الخمسمائة لطرد ممثلي (ثقافة الآخر) من خلال (محاكم التفتيش) والتي لا تختلف عن أسلوب (الهولوكوست) التي قامت به (ثقافة الأنا)، التي تعترض الآن على أسلوب إدارة وحوكمة من خلال (الكفيل/السبي البابلي)،
فهل هو أفضل أم أسلوب محاكم التفتيش أو الهولوكوست أو العشرية السوداء في الإدارة والحوكمة يا سعيد خطيبي أو جريدة القدس العربي؟!🤨😉
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