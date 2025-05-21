ترامب يتفاخر بـ”القبة الذهبية”: أقوى من الإسرائيلية.. وبحماية 100 بالمئة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع “القبة الذهبية”، منظومة الدفاع الصاروخي التي أطلقتها إدارته مؤخراً، مؤكدًا أنها تفوق “القبة الحديدية” الإسرائيلية تطورًا وكفاءة، وأنها ستحمي الولايات المتحدة من أي تهديد، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية وحتى الهجمات من الفضاء.

وقال ترامب إن تكلفة “القبة الذهبية” تُقدّر بـ175 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها “استثمار صغير” ضمن ما اعتبره مكاسب هائلة عادت بها الولايات المتحدة من الشرق الأوسط خلال جولته الأخيرة، والتي زعم أنها بلغت 5.1 تريليون دولار، مع احتمال وصولها إلى 7 تريليونات.

وأكد ترامب أن المشروع الجديد سيكتمل خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وسيكون جاهزًا بنهاية فترته الرئاسية، مشددًا على أن “كل شيء في القبة الذهبية سيكون مصنوعًا في أمريكا”، وأضاف: “لا أحد يقترب مما تمتلكه أمريكا من تكنولوجيا صاروخية، وسنحمي البلاد بنسبة 100%”.

President Trump & Secretary Hegseth announce the U.S. will begin construction on the Golden Dome. Aimed at protecting America, we will include Canada. Big Beautiful Bill includes $25B in funding for start of the Golden Dome. General Michael A. Guetlein will be the Director. pic.twitter.com/gWnCjFQW0A — Southern FFA Family (@FFAFamily) May 20, 2025



وفي مقارنة مباشرة، قال ترامب: “قبتنا الذهبية أكثر تطورًا من تلك التي تملكها إسرائيل”، في إشارة إلى القبة الحديدية، نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروف، والذي تعتمد عليه تل أبيب في اعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وكان ترامب قد وقع، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا بإطلاق هذا النظام الدفاعي الجديد، داعيًا إلى إنشاء برنامج متعدد الطبقات يدمج بين أنظمة وزارة الدفاع الحالية وتقنيات المستقبل، بما يشمل الأسلحة والمستشعرات الفضائية.

كما وصف جولته الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها من “أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان”، معتبرًا العوائد الاقتصادية منها “إنجازًا غير سيئ على الإطلاق”.

ولم يوضح البيت الأبيض بعد تفاصيل الأرقام التي تحدث عنها ترامب أو الدول التي تعهدت بتلك الاستثمارات، بينما أشار مراقبون إلى أن الرئيس الأمريكي يعتمد بشكل متكرر على “لغة المبالغة” لتعظيم إنجازاته، وهو أسلوب عُرف به منذ كتابه الشهير “فن إبرام الصفقات”.

(وكالات)