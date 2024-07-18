ترامب يتقدم على بايدن في 7 ولايات متأرجحة

واشنطن- “القدس العربي”: يتقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السابق على الرئيس جو بايدن على مستوى الولايات المتحدة وفي سبع ولايات متأرجحة ، وفقًا لاستطلاع نُشر يوم الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته كلية إيمرسون، برعاية “ديمقراطيون من أجل الجيل القادم”، أن 46% من الناخبين المسجلين يقولون إنهم يؤيدون ترامب، مقارنة بـ 42% اختاروا بايدن و12% لم يحسموا أمرهم. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن دعم بايدن انخفض بنقطتين منذ إجراء الاستطلاع في وقت سابق من هذا الشهر، بينما ظل دعم ترامب كما هو.

وقال سبنسر كيمبال، مدير استطلاعات الرأي في كلية إيمرسون، في بيان : “أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بايدن يفقد الدعم بشكل أكبر من اكتساب ترامب له منذ محاولة الاغتيال”. “هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان تراجع بايدن لا يزال متأثرًا بالمناظرة أو ما إذا كان ترامب قد وصل إلى سقف دعمه”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وأُجري الاستطلاع بعد محاولة اغتيال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث استهدف مسلح الرئيس السابق خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا وأصاب أذنه برصاصة. وقُتل المسلح وأحد الحاضرين في التجمع، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، وفقًا لجهاز الخدمة السرية.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه منذ مارس، اكتسب ترامب نقطة واحدة في جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن ونقطتين في أريزونا. وخسر نقطة واحدة في ميشيغان.

وبحسب الاستطلاع، فإن السباق الأقرب يدور في ميشيغان، حيث يتقدم ترامب بنسبة 45% من الدعم، بينما يحظى بايدن بنسبة 42% من الدعم. وقال 13 آخرون من المشاركين إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.

ويتقدم ترامب على بايدن بخمس نقاط مئوية في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا وبست نقاط في جورجيا. كما يتقدم بسبع نقاط في كل من كارولينا الشمالية وأريزونا، بحسب الاستطلاع.

فاز بايدن في الولايات المتأرجحة ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا وأريزونا وجورجيا في عام 2020 وخسر كارولينا الشمالية بفارق ضئيل.