ترامب يهاجم خامنئي بسبب حديثه عن “النصر”.. ويتوعد بقصف إيران مجددا- (فيديو)

“القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه “أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي من موت قبيح ومهين”، مهاجما إياه بسبب تصريح قال فيه إن طهران انتصرت في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”، أنه أوقف فورا جهود تخفيف العقوبات عن إيران بسبب ما وصفه بـ”بيان مليء بالغضب والكراهية والاشمئزاز” من جانب خامنئي.

وأضاف: “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وخيارات أخرى من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل للتعافي الكامل والسريع، لكنني أوقفت كل ذلك بعد تصريحات خامنئي”. واعتبر ترامب أن المرشد الإيراني “هُزم شر هزيمة” بفعل الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، في وقت سابق الجمعة، أكد ترامب أنه سيوجه ضربات جديدة إلى إيران “بلا شك” إذا واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح إنتاج سلاح نووي. وردا على سؤال بشأن فعالية الضربات الأخيرة، قال: “بلا شك. بالتأكيد، سأقصف مجددا إذا لزم الأمر”.

كما أكد ترامب أنه يدعم تفتيش المواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محترمة، مشيرا إلى رغبته في أن يرى العالم “بأم عينه ما حدث” لتلك المواقع. وقال إنه يعتقد أن المواقع المستهدفة “مُحيت”، نافيا تقارير تحدثت عن أن الأضرار كانت طفيفة.

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن إيران عبّرت عن رغبتها في عقد اجتماع، لكنه أضاف أن البيت الأبيض لم يحدد حتى الآن أي لقاء مع وفد إيراني.

asked what he wants to see from Iran to prove they’ve given up their nuclear ambitions, Trump goes on a long rant about how the media disrespected the troops and says, “I don’t believe that their going to go back into nuclear anytime soon.” pic.twitter.com/EBM8GyUvhh

— Aaron Rupar (@atrupar) June 27, 2025