ترامب يهاجم خامنئي بسبب حديثه عن “النصر”.. ويتوعد بقصف إيران مجددا- (فيديو)

“القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه “أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي من موت قبيح ومهين”، مهاجما إياه بسبب تصريح قال فيه إن طهران انتصرت في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”، أنه أوقف فورا جهود تخفيف العقوبات عن إيران بسبب ما وصفه بـ”بيان مليء بالغضب والكراهية والاشمئزاز” من جانب خامنئي.
وأضاف: “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وخيارات أخرى من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل للتعافي الكامل والسريع، لكنني أوقفت كل ذلك بعد تصريحات خامنئي”. واعتبر ترامب أن المرشد الإيراني “هُزم شر هزيمة” بفعل الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.
وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، في وقت سابق الجمعة، أكد ترامب أنه سيوجه ضربات جديدة إلى إيران “بلا شك” إذا واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح إنتاج سلاح نووي. وردا على سؤال بشأن فعالية الضربات الأخيرة، قال: “بلا شك. بالتأكيد، سأقصف مجددا إذا لزم الأمر”.
كما أكد ترامب أنه يدعم تفتيش المواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محترمة، مشيرا إلى رغبته في أن يرى العالم “بأم عينه ما حدث” لتلك المواقع. وقال إنه يعتقد أن المواقع المستهدفة “مُحيت”، نافيا تقارير تحدثت عن أن الأضرار كانت طفيفة.
وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن إيران عبّرت عن رغبتها في عقد اجتماع، لكنه أضاف أن البيت الأبيض لم يحدد حتى الآن أي لقاء مع وفد إيراني.
asked what he wants to see from Iran to prove they’ve given up their nuclear ambitions, Trump goes on a long rant about how the media disrespected the troops and says, “I don’t believe that their going to go back into nuclear anytime soon.” pic.twitter.com/EBM8GyUvhh
— Aaron Rupar (@atrupar) June 27, 2025
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرّح الأربعاء بأن استئناف عمليات التفتيش في إيران يمثل أولوية قصوى، في ظل توقفها منذ بداية الضربات في 13 يونيو/ حزيران.
لكن البرلمان الإيراني وافق الأربعاء على تعليق عمليات التفتيش، فيما أشار نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة، إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من الوكالة الدولية لزيارة المواقع المستهدفة.
ترامب الأحمق ليس سوى أداة بيد النظام الإمبريالي المتعجرف الإستعماري البغيض
لا يملك الزعران ترامب المتفلت أي مسوغ قانوني أو غيره لقصف منشٱت نووية أو غيرها لبلد ذو سيارة ومن خارج القانون الدولي
كل ما يرتكبه الإمبريالي الأمريكي بلطجة على غرار عصابات المافيا ملخصها أنا أفوقك قوة إذا مسموح لي أن أقصفك
أفعال حيوانات الغابة ليس إلا
إيران تعرف جيدا الطريق التي عليها أن تسلكها فالمسألة أصبحت وجودية تماما كما بالنسبة للأمة العربية وهي حرب إلغاء لا مكان فيها للإثنين
كلام خامنئي عن النصر لا ينبغي أن يثير حفيظة ترامب إذا كان ترامب يعتقد أنه انتصر نصرا مذهلا، ولكن ترامب رجل نرجسي طاووسي ،يريد أنه يكون فوق وكل الناس تحت،فهو فرعون زمانه ، ربما قريبا سيقول انا ربكم الأعلى!!!
عندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه وذلك بإعلان النصر الإلهي على الرغم من اغتيالات القادة الإيرانيون.
حقان هذا حثالة الارض
باي باي مضيق هرمز
نحن كمان بعهد ….. و ابنه كنا نحتفل ٤٠ سنة انتصارنا بحرب تشرين، مع انه خسرنا ٢٣ قرية، رغم انها حرب لم تتجاوز ال ٦ ايام، بالمقارنة مع الحرب العلوية على السنة في سوريا ٥٤ عام.
الولايات المتحدة الأمريكية بدأت معركة إسقاط النظام ذلك أن نبرة خطابه و تصريحه بعدم إغتيال خامنئي و التفكير في رفع العقوبات تصب في إتجاه تأليب الرأي العام من أجل خلق الفوضى. حليهم لم تعد تنطلي على الشعب الإيراني الذي أبدى دعمه المطلق لقيادته.
تهريج ترامب لم يمر على الجمهورية الاسلامية االايرانية .كما مر على العملاء المطبعين وابتهجوا به.
اوقف الحرب مرغما لا بطل حتى ينقذ الصهاينة من صواريخ ايران .والاقتصاد الامريكي من ارتفاع اسعار البترول
واستفادةروسيا من الارتفارع ابشرك ايها المهرج الحرب قائمة لا محالة وهذه المرة تتسع رقعتها وتكون غلى ارض من وضعتوه خادما لكم..وسيكتوي بنارها الجميع..
إيران لم تهزم بل لها اوراق ثابتة على المستوى لا قلمي، و قد أن هجمت مرة ثانية سوف تكون نهاية اقتصاد عالمي و المصالح امريكا في المنطقة.
هذا الرجل ليس غبيا فقط بل اهبل …كيف يقول سأضرب إيران اذا عادت الى تخصيب اليورانيوم وفي السياق يقول لقد حطمنا كلية المفاعلات النووية ويطلب في نفس اللحظة من الوكالة الدولية تفتيش المفاعلات الإيرانية… هل تم تحطيمها ام لا ؟ اذا حطمت ومحيت من الوجود فبماذا يغصبون اليورانيوم ؟ هذا يعني ان كل رؤساء أمريكا في الفترة الأخيرة اصيبوا بالخرف والغريب ان اشقاءنا العرب وخاصة الإعلاميين لا يتعرضون لمثل هذه التناقضات بل يجدون متعة في انتقاد حكامنا وقادتنا بانهم عجائز رغم انهم اعقل واذكى ويتمتعون بقوة عقلية سليمة مقارنة بهذا التافه والذي سبقه…اللهم احفظ العالم من هؤلاء