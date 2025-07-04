ترامب يتوعد زهران ممداني ويصفه بـ”الشيوعي” خلال تجمع في ولاية  أيوا

دي موين( ولاية أيوا)- “القدس العربي”: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا عنيفًا على زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، خلال خطاب ألقاه يوم الخميس في ولاية أيوا عشية احتفالات عيد الاستقلال، واصفًا إياه بـ”الشيوعي من أعلى المستويات”.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في دي موين: “هذا الرجل شيوعي من الطراز الأول، ويريد تدمير نيويورك. أنا أحب نيويورك، ولن نسمح له بذلك”.

وأضاف: “أجيال الأمريكيين الذين سبقونا لم يقدّموا التضحيات ويسفكوا دماءهم حتى نسلم بلدنا للمجانين الماركسيين ونحن على أعتاب الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. ومن هذا المنبر، أؤكد كرئيس سابق للبلاد أن أمريكا لن تكون شيوعية بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك مدينة نيويورك”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام فقط من فوز ممداني رسميًا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات بلدية نيويورك في نوفمبر المقبل، وهو ما جعله هدفًا مباشرًا لهجمات الجمهوريين.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق هذا الأسبوع بفتح تحقيق في الوضع القانوني لممداني كمهاجر، ملوّحًا بإمكانية اعتقاله إذا ما حاول عرقلة حملات مداهمة وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في المدينة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا هيل”، فإن هذه التصريحات تأتي في سياق تصعيد مستمر من ترامب ضد الشخصيات اليسارية داخل الحزب الديمقراطي، مع اقتراب الانتخابات المقبلة.