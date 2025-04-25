ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم

واشنطن: تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” نشرت اليوم الجمعة، عن خططه لإبرام اتفاقات مختلفة مع دول منها روسيا وإيران والسعودية.

وتوقع انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل توسطت فيها إدارة ترامب الأولى.

وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعقد اتفاقا مع إيران.

وقال إن إدارته تجري محادثات مع الصين لإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وإن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل به.

وتنفي بكين حتى الآن إجراء ما تصفه واشنطن بالمحادثات.

ولم يوضح الرئيس الجمهوري متى تمت مكالمة شي أو يفصح عما ناقشه الزعيمان وقال لمجلة تايم: “لقد اتصل. ولا أعتقد أن ذلك يُشير إلى ضعف منه”.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب للتعليق على مقابلة ترامب. وقبل نشر تلك التصريحات، حثّت الوزارة واشنطن على الكف عن “تضليل الرأي العام” بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية الثنائية.

وقال ترامب إنه سينتهي من عقد اتفاقات الرسوم الجمركية خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع تقريبا.

القرم ستبقى مع روسيا

وقال ترامب، إن شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو عام 2014 ستبقى تابعة لروسيا.

ونُقل عن ترامب قوله “ستبقى القرم مع روسيا. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يُدرك ذلك”. نُشرت هذه التصريحات قبل قليل من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف في الكرملين.

(وكالات)