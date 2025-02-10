ترامب يتحدث عن إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن ويتوعد غزة بـ”الجحيم”- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بحلول ظهر يوم السبت، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والسماح “لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها”.

وأشار ترامب إلى أنه قد يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة.

وشدّد الرئيس الأمريكي على وجوب أن تطلق حماس سراح “جميع” الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في القطاع دفعة واحدة و”ليس على دفعات، وليس اثنان وواحد وثلاثة وأربعة واثنان”.

وأضاف “نريد عودتهم جميعا. أنا أتحدّث عمّا يعنيني ويمكن لإسرائيل أن تتجاهل هذا الأمر، لكن بالنسبة إليّ، فإنّه يوم السبت الساعة 12 ظهرا، إذا لم يكونوا هنا، فإن أبواب الجحيم ستُفتح”.

ولم يوضح الرئيس الجمهوري ما الذي يقصده تحديدا بتهديده هذا، مكتفيا بالقول إنّ “حماس ستكتشف ما أعنيه”.

وعندما سئل عمّا إذا كان يستبعد تدخّلا مباشرا للقوات الأمريكية ضدّ الحركة الفلسطينية، أجاب ترامب “سنرى ما سيحدث”.

واقترح ترامب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكّان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقاريا. وبموجب خطة ترامب يتعيّن على مصر والأردن خصوصا استقبال هؤلاء الغزيين، لكنّ مصر جدّدت الإثنين، عقب لقاء بين وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن تمسّكها “بموقفها الرافض للمساس” بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها “حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال”.

(وكالات)