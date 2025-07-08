ترامب يجدد هجومه على ممداني المرشح المسلم لعمدة نيويورك

واشنطن: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، معتبرًا أن المدينة “لن تكون كما هي أبدًا” في حال فوزه.

ووصف ترامب خلال اجتماع الحكومة في البيت الأبيض، الثلاثاء، المرشح المسلم ممداني بأنه شخص “غير موهوب جدًا”.

وقال: “لن تكون نيويورك كما هي أبدًا إذا تم انتخاب مسؤول شيوعي”، مؤكدًا أنه “لم يتدخل” في انتخابات نيويورك.

واعتبر عدم وجود خيار أمام الناخبين الديمقراطيين سوى ممداني من أجل إدارة نيويورك، بأنه “كارثة”.

وكان ترامب هاجم سابقًا ممداني، متعهدا بـ”إنقاذ” مدينة نيويورك و”إعادتها عظيمة من جديد”، وقال إن ممداني “لن يُسمح له بتدمير المدينة”.

وفي تصريحات سابقة، هدد ترامب، بترحيل ممداني، في حال قام بمنع تطبيق سياسات مشددة ضد المهاجرين غير النظاميين، فيما رد الأخير على ذلك قائلا إنه “لن يرضخ لمثل هذه التهديدات”.

وفاز ممداني، عضو مجلس ولاية نيويورك، الثلاثاء، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة المدينة، بحسب النتائج الرسمية.

وبحال فوزه بالانتخابات المقررة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يصبح ممداني البالغ 33 عاما أول عمدة مسلم لنيويورك.

ويبرز الرجل باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

(الأناضول)