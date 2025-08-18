سياسة | دولي

ترامب: ترتيبات للقاء بين زيلينسكي وبوتين وأوروبا تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بتنسيق أمريكي

منذ ساعة واحدة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد محادثات مع زعماء أوروبيين الإثنين، إن أوروبا يمكن أن تقدّم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل مع روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وغرّد ترامب على منصته “تروث سوشال”: “ناقشنا خلال الاجتماع ضمانات أمنية لأوكرانيا، ستقدّمها مختلف الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

ووصف ترامب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين بأنه “جيد جدًا”، مشيرًا إلى أنه بدأ ترتيبات لعقد لقاء بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكان وزمان سيتم تحديدهما لاحقًا، بعد مكالمة أجراها مع بوتين.

وأضاف ترامب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتولون تنسيق التفاصيل بين البلدين، لتسهيل عقد هذا اللقاء المهم.

(وكالات)

