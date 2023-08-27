ترامب يجمع حوالي 7.1 مليون دولار منذ احتجازه في سجن بأتلانتا

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت إن ترامب جمع حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونج على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الرئيس السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونج أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.

ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن.

(رويترز)