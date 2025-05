ترامب يحتفي بالأمريكيين السود بينما تهاجم حكومته سياسات التنوع.. والحشد يهتف: سنوات أربع أُخَر

واشنطن: ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بطل الغولف تايغر وودز، الخميس، احتفالاً بمناسبة شهر تاريخ السود الذي يحتفي بتاريخ الأمريكيين السود، في وقت تعمل إدارته على تغيير السياسات المتعلقة بالتنوع.

وخلال هذا التقليد السنوي، الذي يشهده شهر شباط/فبراير، أطلق الرئيس الأمريكي أمام حشد متحمس معظمه من الضيوف السود، عبارة “مرحبا بكم في البيت الأبيض. نحن نحتفل بفخر بشهر تاريخ السود”.

وشكر الملياردير الجمهوري للناخبين السود دعمهم له في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه فاز “بأصوات أمريكيين سود أكثر من أي رئيس جمهوري”.

وسأل ترامب: “هل يجب أن أترشح مرة أخرى؟”، وهي فكرة سبق أن طُرحت في الماضي.

وهتف الحشد: “سنوات أربع أُخَر، سنوات أربع أُخَر”، على الرغم من أن الدستور يحدد الولايات الرئاسية باثنتين.

أما وودز الذي كان موجوداً إلى جانب ترامب فتحدث بإيجاز، قائلاً للرئيس: “شرف لي أن أكون هنا معكم”.

يأتي هذا الحدث في وقت تهاجم إدارة ترامب سياسات التنوع في الإدارة.

