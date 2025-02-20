سياسة | دولي

ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعًا أو ستفقد بلدك

20 - فبراير - 2025

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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ميامي: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه “من الأفضل له أن يتحرك بسرعة” للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، وإلا فإنه قد يخاطر بعدم امتلاك دولة ليحكمها.

تأتي لهجة ترامب الحادة تجاه أوكرانيا في ظل تصاعد التوتر بين الرئيسين، وتزايد الخلافات بين واشنطن ومعظم الدول الأوروبية بشأن نهج ترامب في تسوية أكبر صراع تشهده القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثارت تصريحات ترامب القاسية بحق زيلينسكي انتقادات من الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث حظيت مقاومة أوكرانيا للحرب الروسية بدعم الحزبين.

ترامب: تخيلوا، ممثل كوميدي ناجح بشكل متواضع، فولوديمير زيلينسكي، أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لم يكن بالإمكان الانتصار فيها

من جانبه، قال زيلينسكي إن ترامب وقع في فخ الدعاية الروسية، لكن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، سارع إلى تحذيره من مخاطر انتقاد الرئيس الجديد علنًا.

ويسعى ترامب إلى إنهاء القتال وفق شروط تراها كييف مواتية جدًا لموسكو، واستخدم منشورًا مطولًا على منصته “تروث سوشيال” لمهاجمة زيلينسكي، واصفًا إياه بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات”.

وقال ترامب في منشوره: “تخيلوا، ممثل كوميدي ناجح بشكل متواضع، فولوديمير زيلينسكي، أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لم يكن بالإمكان الانتصار فيها، ولم يكن ينبغي أن تبدأ أبدًا، لكنها حرب لن يتمكن من تسويتها أبدًا من دون الولايات المتحدة وترامب”.

(أ ب)

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  1. يقول ملاحظ:
    فبراير 20, 2025 الساعة 7:21 ص

    اوكرانيا دهست تحت حوافر ترامب

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  2. يقول قحطان:
    فبراير 20, 2025 الساعة 8:26 ص

    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منها سالمين
    اتمنى ان تصل العداوة بينهم الى القطيعة فهذا سيعجل من انهيارهم وتخليص البشرية من شرورهم

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  3. يقول محمد شهاب:
    فبراير 20, 2025 الساعة 9:42 ص

    “ترامب: تخيلوا، ممثل كوميدي ناجح بشكل متواضع، فولوديمير زيلينسكي، أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لم يكن بالإمكان الانتصار فيها”

    ترامب لا يذهب لعملية تفكير معقدة ، بل يأخذ الأمور كما هي على السطح..
    و فرصة صواب صاحب هكذ تفكير ليست قليلة في الحياة، و إن كان الخطأ هو الغالب و ثمنه عالي..

    الخطأ في جملة ترامب أعلاه هو أنّي لا أعتقد العامل الرئيس في ما قام به بايدن و الغرب إقناع زيلينسكي لهم، لكن هي الحالة الدائمة في تناقضهم مع روسيا….

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  4. يقول مغربي حر:
    فبراير 20, 2025 الساعة 10:15 ص

    لن يطول هاد الرءيس اصبح يعادي كل العالم و لكن لما يعادي شعبه او احزاب بلده او وزراءه و الكونغرس هدا اكبر خطأ يعمله .عليه الحدر هاد ترامب .ممكن يرسلوه الى دنيا اخرى مع One way ticket

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