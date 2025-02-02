سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يحذر من أن الأمريكيين “ربما” سيعانون من تداعيات الرسوم الجمركية

2 - فبراير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حجم الخط
3

بالم بيتش- فلوريدا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية “يستحق هذا الثمن”.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” غداة فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”.

وأضاف “لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2025 الساعة 2:59 م

    ههه وهذا كفيل بأن يفتح أبواب جهنم على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا 😁😎🔥🔥🔥

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2025 الساعة 3:00 م

    هه سيثور الشعب الأمريكي حتما لأنه لم يتعود على التقشف وشضف العيش 😎🤔🔥🔥🔥

    رد
  3. يقول مراقب:
    فبراير 2, 2025 الساعة 3:48 م

    نعيش في أسوأ عصر في التاريخ، وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الاطلاق. لا ماضٍ يريحنا ولا حاضر يُلائم آمالنا ولا مستقبل مُشرق ينتظرنا حتى أن كل ما نركض للوصول إليه يتلاشى حين نلمسه. أحقر الناس من دخلوا حياتنا من باب الثقة وخرجوا من باب الغدر. إنها المأساة ولا مبرر لها. انه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا الله وارحموا الشعب لكي يرحمكم الله.

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب: قد اضطر للتفكير في فرض رسوم على مشتري النفط الروسي في غضون أسبوعين أو ثلاثة
منذ 6 ساعات
ترامب يسأل وزيرا نرويجيا عن جائزة نوبل
14 - أغسطس - 2025
النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين
12 - أغسطس - 2025
بمليارات الدولارات.. رسوم ترامب تهدد اقتصاد إسرائيل
7 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية