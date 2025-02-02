ترامب يحذر من أن الأمريكيين “ربما” سيعانون من تداعيات الرسوم الجمركية

بالم بيتش- فلوريدا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية “يستحق هذا الثمن”.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” غداة فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”.

وأضاف “لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه”.

(أ ف ب)