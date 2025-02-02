ترامب يحذر من أن الأمريكيين “ربما” سيعانون من تداعيات الرسوم الجمركية

بالم بيتش- فلوريدا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية “يستحق هذا الثمن”.
وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” غداة فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”.
وأضاف “لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه”.
(أ ف ب)
ههه وهذا كفيل بأن يفتح أبواب جهنم على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا 😁😎🔥🔥🔥
هه سيثور الشعب الأمريكي حتما لأنه لم يتعود على التقشف وشضف العيش 😎🤔🔥🔥🔥
نعيش في أسوأ عصر في التاريخ، وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الاطلاق. لا ماضٍ يريحنا ولا حاضر يُلائم آمالنا ولا مستقبل مُشرق ينتظرنا حتى أن كل ما نركض للوصول إليه يتلاشى حين نلمسه. أحقر الناس من دخلوا حياتنا من باب الثقة وخرجوا من باب الغدر. إنها المأساة ولا مبرر لها. انه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا الله وارحموا الشعب لكي يرحمكم الله.