ترامب يحذر من “كارثة عالمية” بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، قائلاً إن انتخاب هاريس في نوفمبر/تشرين الثاني سيؤدي إلى فوضى عارمة على الساحة العالمية.

وقال ترامب “لقد تحدثت عن الحرب العالمية الثالثة لفترة طويلة، ولا أريد أن أدلي بتوقعات لأن التوقعات تتحقق دائمًا. لكنها قريبة جدًا من الكارثة العالمية. لدينا رئيس غير موجود ونائبة رئيس غير موجودة يجب أن تكون مسؤولة، لكن لا أحد يعرف ماذا يحدث، لقد كانت في حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو”.

أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من تحذير الولايات المتحدة من هجوم وشيك. وبدا أن الهجوم انتهى في غضون ساعة من بدايته.

ووصف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان هذه الهجوم الإيراني بأنه “تصعيد خطير” وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية يوم الثلاثاء، سعى ترامب وحملته إلى توصيل رسالة مفادها أن زعماء العالم لا يحترمون بايدن أو هاريس، مما أدى إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.