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ترامب يختار بام بوندي لمنصب المدعي العام بعد انسحاب مات غيتز

منذ 17 دقيقة

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واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي المتنخب دونالد ترامب مساء الخميس، أنه سيعيّن المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، في منصب المدعي العام الأمريكي، بعد انسحاب اختياره الأول، مات غيتز.

يشار إلى أن بوندي حليفة طويلة الأمد لترامب، وكانت واحدة من محاميه خلال محاكمته الأولى في قضية العزل، عندما اتهم، ولكن لم يدن، بإساءة استخدام سلطاته في محاولة لربط المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق حينئذ جو بايدن.

وشغلت بوندي منصب رئيسة في “معهد أمريكا أولا للسياسات”، وهو مؤسسة استراتيجية أسسها موظفو إدارة ترامب السابقون.

وبوندي من تامبا، وقد أمضت أكثر من 18 عاما مدعية عامة، وكانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.

(أ ب)

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