سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما

13 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه اختار تولسي غابارد، عضوة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي سابقا، لمنصب مديرة المخابرات الوطنية، والنائب الجمهوري المثير للجدل مات غيتز لمنصب النائب العام، في إطار خطوات سريعة لاختيار عناصر الإدارة الجديدة.

وغابارد من منتقدي إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وتركت الحزب الديمقراطي في 2022 لتصبح نائبة مستقلة، وستحل مكان أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية عندما يبدأ ترامب الولاية الثانية له في رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن غير المتوقع أن تواجه صعوبة أمام موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها، إذ سيحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية 52 إلى 48 مقعدا على الأقل في المجلس بداية من أوائل العام المقبل.

وقال ترامب في بيان “أعلم أن تولسي ستجلب الروح الشجاعة التي ميزت مسيرتها المهنية اللامعة إلى مجتمع المخابرات لدينا، وتدافع عن حقوقنا الدستورية وتضمن السلام من خلال القوة”.

(رويترز)

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