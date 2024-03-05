ترامب يعلن عن دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة بعد 4 شهور من “الهدوء والصمت”

بالم بيتش( فلوريدا )– أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه يجب على إسرائيل “إنهاء المشكلة” في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، وهو موقفه الأكثر تحديدا حتى الآن بشأن الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

لم يقدم ترامب بشكل ملحوظ طوال أشهر الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة أي موقف خاص من استراتيجية الولايات المتحدة أو إسرائيل

وقال ترامب على قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء عندما سئل عن الحرب: “عليك إنهاء المشكلة”. لقد حدث غزو (..) لم يكن ليحدث لو كنت رئيساً، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” على مستعمرات غلاف غزة.

وعندما سُئل في البرنامج عما إذا كان يدعم وقف إطلاق النار في غزة، اعترض ترامب، متجنبًا اتخاذ موقف صريح بشأن الحرب الإسرائيلية الدموية التي خلفت حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية . ولم يقدم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات عام 2024 موقفه الخاص من استراتيجية الولايات المتحدة أو إسرائيل طوال أشهر الحرب الخمسة.

على الرغم من كونه مدافعًا قويًا عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال فترة رئاسته، فقد حاول ترامب أيضًا اتخاذ موقف مناهض للحرب خلال حملته الانتخابية في العام الماضي، محاولًا مقارنة نفسه بالرئيس جو بايدن ومنافسته الجمهورية المتبقية نيكي هيلي.

وقال ترامب يوم الثلاثاء عن إدارة بايدن: “بصراحة، لقد أصبحوا لينين”، مدعيا أن عدوان الخصوم الأجانب لم يكن ليحدث لو كان لا يزال رئيسا.

وأضاف “لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا. وبالمثل، فإن روسيا لم تكن لتهاجم أوكرانيا أبدا”.

لم يقدم ترامب، أيضاً، أي مقترحات محددة بشأن التعامل مع قضية المحتجزين ومحنة السكان في غزة وحل الدولتين

وفي حين أن تعليقات يوم الثلاثاء قدمت أقوى إشارة حتى الآن من ترامب حول الاتجاه الذي سيسلكه تجاه العدوان الإسرائيلي، إلا أنه لم يقدم بعد أفكارًا أو مقترحات محددة حول مدى مشاركة الولايات المتحدة ماليًا، وكيفية التعامل مع مفاوضات المحتجزين، ومحنة السكان المدنيين في غزة أو وما إذا كان ينبغي للقادة أن يتابعوا حل الدولة الواحدة أو الدولتين للصراع، حسبما لاحظت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وروجت حملة ترامب لدعم الرئيس السابق الكبير للاحتلال الإسرائيلي وألقت باللوم على بايدن في الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

حملة الرئيس السابق: إدارة ترامب المستقبلية ستحمي إسرائيل وستعمل على تفكيك حماس وستمنع الفلسطينيين من القدوم للولايات المتحدة

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية لترامب، في بيان: “لقد فعل الرئيس ترامب من أجل إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي في التاريخ، واتخذ إجراءً تاريخيًا في الشرق الأوسط أدى إلى سلام غير مسبوق”. في المكتب البيضاوي، ستتم حماية إسرائيل مرة أخرى، وستعود إيران إلى الإفلاس، وستتم مطاردة الإرهابيين، وستتوقف إراقة الدماء”.

وبعد أيام قليلة من عملية ” طوفان الأقصى”، أعلن ترامب، في مقطع فيديو نُشر من منتجعه في مارالاغو : “لقد حافظت على إسرائيل آمنة. لا أحد سوف يفعل ذلك. لا أحد يستطيع. وأنا أعرف جميع اللاعبين، لا يمكنهم فعل ذلك”.

ووضع ترامب بعض العلامات في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجمات، وقال في 11 أكتوبر/تشرين الأول إن إدارة ترامب المستقبلية “ستدعم إسرائيل بشكل كامل في هزيمة وتفكيك وتدمير جماعة حماس بشكل دائم”، بينما أخبر الائتلاف اليهودي الجمهوري في وقت لاحق من ذلك الشهر أن مقاتلي حماس “سوف يحترقون إلى الأبد في الحفرة الأبدية”. وفي ذلك الشهر، قالت حملته أيضًا إنه إذا تم انتخابه مرة أخرى، فإنه سيمنع سكان غزة من دخول الولايات المتحدة كجزء من حظر السفر الموسع.

ومع ذلك، ففي الأشهر الأربعة التي تلت ذلك، أصبح الدعم العلني الذي كان يقدمه ترامب لإسرائيل هادئًا إلى حد كبير.