ترامب يخسر استئنافا على حكم تشهير بقيمة 5 ملايين دولار

نيويورك: أيدت محكمة استئناف اتحادية اليوم الاثنين حكما بتغريم دونالد ترامب خمسة ملايين دولار لصالح إي. جان كارول كانت قد أصدرته هيئة محلفين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب بعدما أدانته بالاعتداء الجنسي والتشهير بعد ذلك بكاتبة العمود السابقة.

وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من ثلاثة أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية بمانهاتن.

ويتعلق الحكم الصادر في مايو أيار 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريبا في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها، وبشأن منشور على موقع تروث سوشيال في أكتوبر تشرين الأول 2022 نفى فيه ترامب ادعاء كارول ووصفه بأنه أكذوبة.

ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة “إيل” بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.

وأمرت هيئة محلفين مختلفة ترامب في يناير كانون الثاني بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في يونيو حزيران 2019، عندما أنكر لأول مرة ادعاءها بالاغتصاب.

في كلا النفيين، قال ترامب إنه لا يعرف كارول، وإنها “ليست من النوع الذي يحبه”، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها. ويستأنف ترامب الحكم الذي يبلغ 83.3 مليون دولار.

(رويترز)