ترامب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي. جين كارول

نيويورك: قال قاض اتحادي اليوم الأربعاء إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأمريكي السابق.

اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات.

وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو أيار بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر تشرين الأول في 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع “إصرار فعلي”، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.

(رويترز)