ترامب يخضع اليوم للفحص الطبي السنوي

واشنطن: يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى خلال سنوات الإعلان عن التفاصيل الصحية لترامب الذي أصبح في يناير/كانون الثاني الماضي أكبر رئيس أمريكي سنا يؤدي اليمين الدستورية.

وقال ترامب /78 عاما/ عبر موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشال: “لم أشعر قط أنني في حال أفضل من الآن ولكن بلا شك، يجب إجراء هذه الفحوصات”.

ورغم التشكيك الطويل في القوى الصحية والعقلية لسلفه جو بايدن، لطالما أبقى ترامب المعلومات الأساسية بشأن صحته سرا، مبتعدا عن الشفافية التقليدية في المسائل الطبية فيما يتعلق بالرؤساء.

وإذا كان الجانب التاريخي يعد مؤشرا، من المرجح أن يكشف أحدث فحص طبي لترامب عن تقرير جيد يفتقر إلى التفاصيل.

وسوف يتم إعداد التقرير لدى مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري وسوف تكون أول معلومات عامة بشأن صحة ترامب منذ محاولة اغتياله في باتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو/تموز.

يشار إلى أن ترامب يصغر بايدن بثلاث سنوات، ولكن في يوم تنصيبه لولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، كان ترامب يكبر بايدن بخمسة أشهر عندما جرى تنصيب الأخير في 2021، مما يجعل ترامب أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب.

(أ ب)