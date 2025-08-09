لايف ستايل | صحة

ترامب يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة

منذ 29 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن: ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، للصحيفة إن في حفل لجمع التبرعات بقيمة مليون دولار في نادي الغولف الذي يملكه في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر ترامب الحضور أنه مهتم بإجراء مثل هذا التغيير.

وقال التقرير إن من بين الضيوف الذين حضروا حفل ترامب لجمع التبرعات كيم ريفرز الرئيسة التنفيذية لشركة تروليف، إحدى أكبر شركات الماريغوانا، التي شجعت ترامب على إجراء هذا التغيير وتوسيع أبحاث الماريغوانا الطبية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دراسة علمية: تعاطي الماريغوانا يدمر القلب
3 - يونيو - 2025
ناد ألماني للقنب يقوم بأول توزيع قانوني للماريغوانا بموجب قانون جديد
2 - نوفمبر - 2024
“دليل القنب” للسائحين: كيف أصبحت تايلاند مرتع تجار الحشيش؟
21 - يناير - 2023
المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم تناول الماريغوانا
29 - يونيو - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية