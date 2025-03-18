ترامب يدرس الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا

واشنطن: ذكر موقع سيمافور الإخباري، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، أرضا روسية في إطار اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

ولم يتسن التأكد من صحة التقرير بشكل مستقل. وذكر سيمافور أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وقال الموقع إن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وإن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في محاولة لإقناعه بقبول وقف لإطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وتعترف معظم دول العالم بشبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.

(رويترز)