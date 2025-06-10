سياسة | دولي

ترامب يدعو أوروبا لمكافحة “الهجرة غير المضبوطة”

منذ 31 دقيقة

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فورت براغ (الولايات المتحدة): دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أوروبا إلى التحرّك “قبل فوات الأوان” لمكافحة “الهجرة غير المضبوطة”، مستشهدا بالاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس ضدّ سياساته بشأن الهجرة.

وفي خطاب ألقاه في قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، قال ترامب “كما يرى العالم أجمع الآن، فإنّ الهجرة غير المضبوطة تؤدّي إلى فوضى واختلال وانعدام للنظام. هل تعلمون ماذا؟ هذا هو الحال في أوروبا أيضا. هذا ما يحدث في العديد من دول أوروبا. من الأفضل لهم أن يفعلوا شيئا حيال ذلك قبل فوات الأوان”.

(أ ف ب)

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