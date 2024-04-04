ترامب يدعو إسرائيل لإنهاء الهجمات على غزة “بأسرع وقت ممكن”

نيويورك: دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إسرائيل لوقف هجماتها على غزة “في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن حكومة تل أبيب “تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة”.

جاء ذلك في تصريح له لإحدى الإذاعات في نيويورك، الخميس، حيث انتقد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال ترامب محذرا الحكومة الإسرائيلية: “ما أقوله بكل وضوح هو: ضعوا هذه (الهجمات) جانبا، ودعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس”.

وتعليقاً على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب: “الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة”.

وأشار إلى أن الهجمات على غزة يجب أن “تنتهي في أقرب وقت ممكن” و”يجب عودة السلام”.

وأضاف ترامب: “إسرائيل يجب أن تكوني حذرة للغاية، لأنك تخسرين جزءًا كبيرًا من العالم. إنك تخسرين الكثير من الدعم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)