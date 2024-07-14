ترامب يدعو إلى “الوحدة ضد الشر” بعد محاولة اغتياله

واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، إلى الوحدة وتحدي الشر بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وفي منشور على منصة ” تروث سوشيال” التابعة له، أعرب ترامب عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد محاولة الاغتيال، قائلًا: “لن نخاف، ولكن بدلاً من ذلك سنظل صامدين في إيماننا ومتحديين في مواجهة الشر”.

ودعا ترامب إلى الوحدة الوطنية والقوة، وحث الأمريكيين على الوقوف معا وإظهار شخصيتهم الحقيقية.

وأضاف: “في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار”.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي السبت في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري.

(وكالات)