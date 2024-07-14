ترامب يدعو إلى “الوحدة ضد الشر” بعد محاولة اغتياله

واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، إلى الوحدة وتحدي الشر بعد نجاته من محاولة اغتيال.
وفي منشور على منصة ” تروث سوشيال” التابعة له، أعرب ترامب عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد محاولة الاغتيال، قائلًا: “لن نخاف، ولكن بدلاً من ذلك سنظل صامدين في إيماننا ومتحديين في مواجهة الشر”.
ودعا ترامب إلى الوحدة الوطنية والقوة، وحث الأمريكيين على الوقوف معا وإظهار شخصيتهم الحقيقية.
وأضاف: “في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار”.
وأصيب ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي السبت في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري.
(وكالات)
من سخرية القدر ان هذه المرة الشر نابع من الداخل. فاين هو محور الشر اذن؟؟؟؟؟؟؟
نجاة ترامب من موت محقق معجزة الاهية حيث ان حتفه لم يحن بعد ولله في ذلك حكمة لدور هو فاعله فيما بعد.
الرصاصة التي أخطأته كانت ستصيبه في صدغه في مقتل لولا ان حرك رأسه جانبا فاصبحت موازية لوجهه واصابت الأذن عند إرجاع رأسه إلى الأمام.
لو يعقل ترامب لراجع نفسه فيما فعل وفيما سيفعل مستقبلا، مع ذلك خرجت من فمه مرتان لمن يلاحظ مثلي الكلمة القبيحة المشهورة التي يستعملها الجميع هنا ويرددها بين كل كلمة وكلمة.
وكانت ردة فعل الجمهور عندما أخرجه رجال الخدمة حيا يرزق هي ترديد نفس الكلمة إياها مع تحريك وتشغيل الاصبع الوسطى بشدة عملا بمقولة خير الأمور الوسط الأمريكية!
عموما، القنوات الأمريكية كانت هذا الصباح (الان) مزدحمة جدا باستضافة اتباع ترامب الجمهوريين الذين يتباكون على مخلصهم ترامب وعلى الديمقراطية الأمريكية الت كان ترامب اول استباحها ولعن أبوها.
الماكنة الإعلامية للجمهوريين تستغل هذا الحدث بذكاء شديد جدا وشغالة على ودنه، والبيان الضعيف من بايدن وأداءه المهزوز اخيرا مع الردود الأضعف من الديمقراطيين الاخريين تعقيبا على محاولة الاغتيال لا يدع مجالا للشك ان ترامب هو الرئيس القادم لل USA.
ههه رب ضارة نافعة ترامب الصهيوني سيكسب تعاطف الأمريكان يا هامان 🥴🤠😁