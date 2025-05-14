ترامب يدعو إلى تطبيق العقوبات على إيران خلال قمة خليجية في الرياض

الرياض: حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء على تطبيق العقوبات على إيران بحزم، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال ترامب خلال قمة قادة دول الخليج في الرياض: “أريد إبرام اتفاق مع إيران. أريد أن أفعل شيئا، إن أمكن”.

ولتحقيق ذلك، أوضح ترامب أن على طهران أن “تتوقف عن دعم الإرهاب، وتنهي الحروب الدموية التي تخوضها بالوكالة، وتوقف سعيها للحصول على أسلحة نووية”.

وقال الرئيس الأمريكي “أحضّ كل الدول على الانضمام إلينا في تطبيق العقوبات التي فرضتها للتو على إيران بشكل كامل وشامل”.

ولم يتضح ما يقصده ترامب بالضبط بقوله “فرضت للتو”، لكن إدارته فرضت في الأسابيع الأخيرة سلسلة عقوبات تستهدف النفط الإيراني وبرنامج طهران النووي.

ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ سحب ترامب في 2018، خلال ولايته الأولى، الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وفرض عقوبات شاملة على أي دولة تشتري النفط الإيراني.

وقال ترامب إن هذه العقوبات الثانوية “أكثر تدميرا في بعض النواحي” من العقوبات المباشرة على إيران.

وعقدت الإدارة الأمريكية أربع جولات من المحادثات مع إيران، في إطار سعي ترامب لتجنب أي عمل عسكري إسرائيلي يستهدف برنامج طهران النووي.

وأكدت كل من واشنطن وطهران أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية، دون التعمق في الجوانب الفنية للاتفاق.

وأشارت إيران التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، إلى أنها تتوقع أيضا إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا الجمعة في تركيا.

(أ ف ب)