سياسة | دولي

ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما … وزيلينسكي يوافق على الفور

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وأعلن ترامب على منصته تروث سوشيال بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه أبلغ  ترامب في مكالمة هاتفية بأن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا “بدءا من هذه اللحظة”.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، أن تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، كما اقترحته واشنطن لأول مرة في مارس/ آذار الماضي، سيكون “مؤشرا حقيقيا” على التقدّم نحو السلام.

وأكد الرئيس الأوكراني أن على روسيا أن تُثبت استعدادها لإنهاء الحرب، بدءا بوقف إطلاق نار غير مشروط.

(وكالات)

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