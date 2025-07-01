ترامب يدفع في اتجاه تهدئة في غزة… وإسرائيل تقتل 100 فلسطيني

غزة ـ الناصرة ـ نيويورك ـ «القدس العربي»: فاقت حصيلة القتل اليومي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة، في حرب الإبادة المستمرة على القطاع، المئة شهيد أمس الثلاثاء، الغالبية الساحقة منهم من المدنيين من نساء وأطفال ومسنين. وقضى عدد من الغزيين عند نقاط توزيع المساعدات، ضمن الآلية الأمريكية الإسرائيلية التي تديرها ما تعرف بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تستغلها سلطات الاحتلال كـ “مصائد للإعدام”، في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ولا يزال نشاط هذه الشركة يثير الكثير من اللغط والمعارضة من أوساط دولية وحقوقية، مع دعوة أكثر من 170 منظمة دولية مرموقة من بينها “أوكسفام” و”هيئة إنقاذ الطفولة” و”منظمة العفو الدولية” إلى كفّ يدها.

وأكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة الثلاثاء لـ”القدس العربي” أن واشنطن أحبطت الجمعة مساعي من جانب الجزائر وباكستان لتحرك ضد هذه الشركة في مجلس الأمن.

ويأتي هذا في وقت حذرت فيه الجهات الدولية والطبية من خطر تفشي الأمراض على نطاق واسع، بعد تزايد حالات إصابة الأطفال بالتهاب السحايا والحمى الشوكية.

وقالت وكالة “الأونروا” إن 82% من القطاع يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية ولا ملجأ للناس. وحذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن فرصة مواجهة المجاعة التي تسببت فيها إسرائيل “تتلاشى بسرعة” .

سياسيا، تسارعت الاتصالات الأمريكية مع وسطاء التهدئة من أجل صياغة مشروع اتفاق جديدة لوقف إطلاق النار عشية زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الإثنين المقبل.

وفي الوقت الذي من المقرر أن يعقد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات في واشنطن لهذه الغاية أيضا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون “حازما جدا” خلال لقائه بنتنياهو الإثنين بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار، زاعما أن نتنياهو أيضا يريد وقف إطلاق النار.

وذكر تقرير لموقع “اكسيوس” أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي سيلتقي بديرمر، كان في الأيام الأخيرة على تواصل مع مسؤولين قطريين ومصريين لصياغة اقتراح محدث لاتفاق.

لكن مصادر فلسطينية أكدت لـ “القدس العربي” أنه رغم أجواء التفاؤل فإن الأمور لا تزال على حالها، ولم تُقدم لحركة “حماس” أي مقترحات جديدة.

وتتخوف أوساط فلسطينية من أن يصار إلى طرح الخطة الأمريكية القديمة التي تلبي الشروط والمطالب الإسرائيلية.

ومن المتوقّع أن تتناول زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وهي الرابعة منذ بدء حرب الإبادة، جملة من القضايا، منها موضوع الصفقة العالقة، واتفاقات التطبيع والمداولات الجارية مع سورية. وترجّح مصادر إسرائيلية أن يتداول نتنياهو وترامب الشأن الإيراني على مبدأ أن المواجهة قد تكون بين إسرائيل وإيران انتهت علناً، لكن التقديرات في إسرائيل وأمريكا تشير إلى أن المعركة انتقلت إلى وضع “الاستعداد”، ولم يلقِ أي طرف من الطرفين سلاحه فعلياً.