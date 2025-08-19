ترامب “يرتّب اجتماع” بوتين وزيلينسكي… وأوروبا تريد نشر قوات في أوكرانيا

لندن – “القدس العربي” ووكالات: بينما أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد الكرملين على أن أي اتفاق مع كييف يجب أن يضمن أمن الروس في أوكرانيا.

وتزامن ذلك مع اجتماع جديد لحلفاء كييف لبحث استراتيجية التفاوض مع روسيا، وإمكانية فرض عقوبات جديدة عليها.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، قوله إن بوتين ابلغ ترامب خلال مكالمة جرت عقب اجتماعه، الإثنين، مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، إنه منفتح على “فكرة” إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أن أي اجتماع بين الرئيسين “يجب أن يتم التحضير له بشكل دقيق جدا” .

وقال لافروف لمحطة “روسيا 24” إن أي اتفاق لوضع حد للنزاع يجب أن يكفل حقوق “سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية” .

في الأثناء، أدلى ترامب بتصريحات لشبكة “فوكس نيوز” أكد فيها أنه يحاول “ترتيب اجتماع” بين بوتين وزيلينسكي.

واعتبر ترامب أن على أوكرانيا أن تتقبل فكرة أنها لن تستعيد أراضيها التي خسرتها، بما في ذلك منطقة دونباس في الشرق، لكنها ستحصل مقابل ذلك على السلام.

وكان لافروف قد أشار، أمس، إلى أن إعادة ترسيم الحدود غالبا ما تكون عنصرا حاسما في حل النزاعات، مشيراً إلى أنها ستكون محورية في إنجاح محادثات السلام.

وتزامنت هذه التصريحات مع ترؤس فرنسا وبريطانيا اجتماعاً عبر الإنترنت شارك فيه نحو 30 من حلفاء كييف باتوا يشكّلون ما يعرف بـ “تحالف الراغبين” لإطلاعهم على القرارات التي تم اتّخاذها، وفق ما أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كذلك عبّر ماكرون عن المخاوف الأوروبية الأوسع حيال طموحات موسكو التوسعية، بعد الحديث عن إمكان إجبار أوكرانيا على التخلي عن أجزاء من منطقة دونباس ما زالت تحت سيطرتها.

في الأثناء، قالت الحكومة البريطانية، أمس، إن تحالف الراغبين اتفق، أمس، على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وحول الضمانات الأمنية، قال ترامب: “فرنسا وألمانيا، وغيرهما، المملكة المتحدة، تريد نشر قوات على الأرض” . وأضاف: “لا أعتقد بأن الأمر سيسبب مشكلة بكل صدق. أعتقد بأن بوتين تعب” من الحرب. وأضاف: “نحن مستعدون لمساعدتهم بأمور معينة، خصوصا، على الأرجح، لأن لا أحد يملك ما نملك، حقيقة” . كما أكد أن أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف شمال الأطلسي “ناتو” أبدا.