ترامب ينهي محادثاته مع زيلينسكي قبل اكتمالها بعد مواجهة حادة في المكتب البيضاوي- (فيديو)

واشنطن: غادر الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينسكي البيت الأبيض مبكرا بعد مواجهة حادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي طالب به ترامب.

MOMENTS AGO: Ukrainian President Zelenskyy departs from the White House after an Oval Office bilateral meeting with Trump and Vance ends in a shouting match. pic.twitter.com/twdhwjj5Fv

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يوقعا اتفاقا بشأن المعادن اليوم الجمعة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.

وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحافي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.

ووقعت مواجهة كلامية محتدمة بين زيلينسكي والرئيس ترامب في البيت الأبيض في اجتماع كان من المقرر أن يوقعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

وقال ترامب “أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا”.

ووصف الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه “عديم الاحترام” حين طلب الزعيم الأوكراني التزاما أمنيا أمريكيا.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عقب الاجتماع المحتدم مع نظيره الأوكراني إن زيلينسكي “ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا”.

وأضاف ترامب “أرى أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات. لا أريد ميزة، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للشعب الأمريكي بعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي ونائبه جيه.دي فانس في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدا”.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025