سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب ينهي محادثاته مع زيلينسكي قبل اكتمالها بعد مواجهة حادة في المكتب البيضاوي- (فيديو)

28 - فبراير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين الصورة) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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واشنطن: غادر الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينسكي البيت الأبيض مبكرا بعد مواجهة حادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي طالب به ترامب.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يوقعا اتفاقا بشأن المعادن اليوم الجمعة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.

وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحافي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.

مواجهة كلامية محتدمة

ووقعت مواجهة كلامية محتدمة بين زيلينسكي والرئيس ترامب في البيت الأبيض في اجتماع كان من المقرر أن يوقعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

وقال ترامب “أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا”.

ووصف الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه “عديم الاحترام” حين طلب الزعيم الأوكراني التزاما أمنيا أمريكيا.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عقب الاجتماع المحتدم مع نظيره الأوكراني إن زيلينسكي “ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا”.

وأضاف ترامب “أرى أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات. لا أريد ميزة، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

رد زيلينسكي

عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للشعب الأمريكي بعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي ونائبه جيه.دي فانس في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدا”.

ووصف زيلينسكي خلال لقاءه مع ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إرهابي وقال لترامب إن أوكرانيا والعالم لا يحتاجان إلى تقديم  “تنازلات لقاتل”.

وأضاف: “حتى أثناء الحرب هناك قواعد”.

ورفع زيلينسكي إبهامه في إشارة مشجعة، لكنه لم يتحدث إلى الصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يوقع وفد زيلينسكي اتفاقا اقتصاديا تاريخيا مع الولايات المتحدة يهدف إلى تمويل إعادة إعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، وهي صفقة من شأنها أن تربط البلدين معا بشكل وثيق لسنوات قادمة.

ويشير الاتفاق، الذي يعد خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، إلى أهمية أمن أوكرانيا.

ولكنه يترك ذلك لاتفاق منفصل لم يتوصل إليه الزعيمان بعد.

ومبكرا قال ترامب خلال اجتماعه مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي إن الاتفاقية سيتم توقيعها قريبا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال ترامب: “لدينا صفقة عادلة للغاية”، مضيفا “إنه التزام كبير من الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تشهد توقف القتل في تلك الحرب، مضيفا أن الأموال الأمريكية لأوكرانيا يجب أن “تستخدم في حالات مختلفة مثل إعادة البناء”.

وأشاد ترامب أثناء استقباله نظيره الأوكراني “باتفاق عادل جدا” مع أوكرانيا بشأن استغلال مواردها من المعادن، مضيفا أن وقف إطلاق النار مع روسيا “قريب نسبيا”.

(وكالات)

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  1. يقول محمد العنتري:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:17 م

    مشكلة زيلبنسكي أنه لا يتصرف كرئيس دولة يخاف على مصالح ومستقبل بلاده، بل يتصرف مثل السابق يأمر دول العالم كأنه رئيسها، أظن أنه سيوقع اتفاق المعادن ويتنازل عن بعض أراضيه ويغادر أوكرانيا لاحدى الدول الأوروبية ل اف نه سيحاكم في بلدهث

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  2. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:34 م

    و لان زيلنسكي امتنع عن بيع بلده و بضاعته الثمينة نعته المرابي ترامب و كلبه بأنه عديم الاحترام . ليخرج زلنسكي اكبر و اشجع مما كنا نظنه . هكذا الرجال يعرفون بمباديهم و صلابة مواقفها مهما كان حجم التحديات

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  3. يقول UK:
    فبراير 28, 2025 الساعة 9:11 م

    يبدو أن زيلينسكي اعتقد أن بإمكانه استخدام أسلوبه الكوميدي المعتاد، لكن نسي أنه في المكتب البيضاوي وليس على خشبة المسرح! ربما حاول إلقاء نكتة سياسية، لكن ترامب لم يجدها مضحكة، فقرر إنهاء العرض قبل أن يتحول إلى دراما سيئة الإخراج!

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  4. يقول خالد:
    فبراير 28, 2025 الساعة 9:42 م

    مهزلة التاريخ في البيت الأبيض. يا للخيبة نعيش في غابة من الوحوش. نتضرع إلى الله أن ينجينا من الأشرار في هذا العالم المادي. الذي يركض وراء المال.

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  5. يقول صهيب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 10:48 م

    ترامب رغم شعبويته فانه احسن رئيس أمريكى وذو استقلالية ومرونة في التعامل وسيطير بالولايات المتحدة لأعلى المراتب يندهش البعض من حدة التعامل الأمريكى مع زيلينسكى ونسى هؤولاء ان الولايات المتحدة هي أقرب لروسيا اقتصاديا و أمنيا ولها ملفات جد ثقيلة مع دولة قوية كروسيا … كل التصادمات الروسية السوفياتية مع امريكا تنتهى بسلام ووئام واتفاق منذ الحرب العالمية الثانية ويتم اقتسام مناطق النفوذ بدل استمرار الحرب تم تقسيم ألمانيا وكوريا وكل اوروبا لشرقية وغربية بين أمريكا وروسيا …

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  6. يقول Ahmad:
    مارس 1, 2025 الساعة 12:55 ص

    تحية للرجل الشجاع زيلينسكي ولوقفته ومشادة مع متغطرس مثل ترامب. قالها له بصراحة: لا تقلب الحقائق نحن ممتنون للشعب الأمريكي ولوقوفكم لجانبنا أثناء الحرب لكن لن نوقف إطلاق النار دون ضمانات. دافع عن خياراته وعن شعبه وبلده وأراضيه. كل الدعم لأوكرانيا. موقفهم سليم. وهم من سيفرضون شروطهم. تقدمهم بالحرب يجعل كلمتهم أفضل وأقوى بالمفاوضات. أمام الروس.

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  7. يقول علي الفايز/الاردن:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:32 ص

    هل يتعلم الطغاة العربان من هذا الرجل الشجاع ذو الكرامة والمهابة السيد زيلينسكي؟ كم نخجل ونشعر بالخزي عندما نقارن رجولته بخنوع الطغاة

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  8. يقول ام الحسن:
    مارس 1, 2025 الساعة 4:41 ص

    زلنسكي يتكلم عن قوانين الحرب وماذا عن غزة عندما كانت تباد قال من دون حياء أنه مع اسرائيل التي تدافع عن نفسها.

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  9. يقول مراقب:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:04 ص

    اذا أصبح مهرج رئيسا فتكون هذه هي النتيجة ، يخاطر بمصير العالم بحرب كونية، ترامب حاول أن ينقذ اوكرانيا من تدمير شامل مع اخذ الاعتبار مصالحه كتاجر راسمالي صفقات مربحة لا أصدقاء ولا مباديء

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  10. يقول م٠سفيان:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:16 ص

    ياريت لو رأينا زعيما عربيا من حكام العرب مكان زيلينسكي و يقف الند للند أمام ترامب ويقول له ،لن نقبل نهائيا بترحيل سكان غزة. أو يقول حاكما عربيا أخر لترامب ،لاأعطيك ولا أستثمرفي بلادك ولو قرشا واحدا حتى تقفون دعمكم إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني.

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