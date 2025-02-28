ترامب ينهي محادثاته مع زيلينسكي قبل اكتمالها بعد مواجهة حادة في المكتب البيضاوي- (فيديو)

واشنطن: غادر الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينسكي البيت الأبيض مبكرا بعد مواجهة حادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي طالب به ترامب.

MOMENTS AGO: Ukrainian President Zelenskyy departs from the White House after an Oval Office bilateral meeting with Trump and Vance ends in a shouting match. pic.twitter.com/twdhwjj5Fv — MSNBC (@MSNBC) February 28, 2025

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يوقعا اتفاقا بشأن المعادن اليوم الجمعة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.

وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحافي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.

مواجهة كلامية محتدمة

ووقعت مواجهة كلامية محتدمة بين زيلينسكي والرئيس ترامب في البيت الأبيض في اجتماع كان من المقرر أن يوقعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

وقال ترامب “أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا”.

ووصف الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه “عديم الاحترام” حين طلب الزعيم الأوكراني التزاما أمنيا أمريكيا.

JD Vance and Trump just put Zelensky in his place. Wow. Watch this. pic.twitter.com/zndgjKEPKz — End Wokeness (@EndWokeness) February 28, 2025

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عقب الاجتماع المحتدم مع نظيره الأوكراني إن زيلينسكي “ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا”.

وأضاف ترامب “أرى أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام في حالة مشاركة أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات. لا أريد ميزة، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

رد زيلينسكي

عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للشعب الأمريكي بعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي ونائبه جيه.دي فانس في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدا”.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

ووصف زيلينسكي خلال لقاءه مع ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إرهابي وقال لترامب إن أوكرانيا والعالم لا يحتاجان إلى تقديم “تنازلات لقاتل”.

وأضاف: “حتى أثناء الحرب هناك قواعد”.

ورفع زيلينسكي إبهامه في إشارة مشجعة، لكنه لم يتحدث إلى الصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يوقع وفد زيلينسكي اتفاقا اقتصاديا تاريخيا مع الولايات المتحدة يهدف إلى تمويل إعادة إعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، وهي صفقة من شأنها أن تربط البلدين معا بشكل وثيق لسنوات قادمة.

ويشير الاتفاق، الذي يعد خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، إلى أهمية أمن أوكرانيا.

ولكنه يترك ذلك لاتفاق منفصل لم يتوصل إليه الزعيمان بعد.

ومبكرا قال ترامب خلال اجتماعه مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي إن الاتفاقية سيتم توقيعها قريبا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال ترامب: “لدينا صفقة عادلة للغاية”، مضيفا “إنه التزام كبير من الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تشهد توقف القتل في تلك الحرب، مضيفا أن الأموال الأمريكية لأوكرانيا يجب أن “تستخدم في حالات مختلفة مثل إعادة البناء”.

وأشاد ترامب أثناء استقباله نظيره الأوكراني “باتفاق عادل جدا” مع أوكرانيا بشأن استغلال مواردها من المعادن، مضيفا أن وقف إطلاق النار مع روسيا “قريب نسبيا”.

President Trump welcomes Ukrainian President Zelenskyy to the White House. pic.twitter.com/xWhIb6EKV4 — CSPAN (@cspan) February 28, 2025

(وكالات)