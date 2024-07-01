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ترامب يرحب بـ “بانتصار كبير” للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا بشأن حصانته

منذ 24 دقيقة

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واشنطن: رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين بـ”انتصار كبير” للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.

وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، “أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أمريكياً!”.

من جهته، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن “فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج… يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.

(أ ف ب)

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