ترامب يرد على بايدن: الولايات المتحدة دولة “عاجزة” تعاني من “الإرهابيين” والمهاجرين من “المصحات العقلية”

سو سنتر (أيوا): استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زيارته الأولى لولاية أيوا الأمريكية هذا العام لمهاجمة منافسته في الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي، والرد على الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي وصفه، أمس، بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية.

وفي حديثه أمام بضع مئات من مؤيديه، قبل عشرة أيام فقط من المؤتمر الحزبي الحاسم في ولاية أيوا، ضمن الجولة الأولى من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، قدم ترامب صورة قاتمة للولايات المتحدة.

President Trump: "On my first day back in the White House, I'll terminate every open borders policy of the Biden administration, stop the invasion on our southern border, and begin the largest domestic deportation operation in American history!" pic.twitter.com/C6fY9zMzSG

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 6, 2024