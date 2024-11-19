ترامب يرشح الطبيب محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية

“القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه يرشح الطبيب والشخصية التلفزيونية محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وفي خضم الانتقال المفاجئ للدكتور أوز من محاور تلفزيوني إلى مرشح مجلس الشيوخ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، برزت مواقفه الداعمة بقوة لإسرائيل، إذ أكد هذا الجراح التركي- الأمريكي أنه يعتبر “إسرائيل حليفا حيويا وديمقراطية نابضة في أكثر مناطق العالم اضطراباً”، مشيرا إلى أن “الصداقة المذهلة بين أمريكا وإسرائيل محفورة في حجر الأساس لقيمنا وإيماننا المشترك بالله والحرية والمساواة وحقوق الإنسان”.

يذكر أيضا أن أوز، الذي يحمل الجنسية التركية أيضا، دعم اعتراف ترامب في فترة رئاسته الأولى بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، وأشاد باتفاقات التطبيع مع إسرائيل.