ترامب يرشح كريس رايت لمنصب وزير الطاقة

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت ترشيح كريس رايت، قطب التكسير الهيدروليكي والرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وزيرا للطاقة.

وقال ترامب في بيان “بصفته وزيرا للطاقة، سيكون كريس قائدا أساسيا، يحفر الابتكار ويقلص الإجراءات الإدارية ويدشن عصرا ذهبيا جديدا من الرخاء الأمريكي والسلام العالمي”.

وقد حظي ترشيحه بدعم شركات النفط، وفق صحيفة فاينانشل تايمز.

وسيكون رايت أيضا عضوا في مجلس الطاقة الوطني الجديد الذي أعلن الرئيس المنتخب إنشاءه الجمعة. وستكون مهمة المجلس “الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة”.

وأضاف ترامب في البيان أن رئيس شركة ليبرتي إنرجي “رجل أعمال رائد في مجال الطاقة عمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز”.

وتابع الرئيس المنتخب “الأهم من ذلك، كان كريس أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة الصخر الزيتي الأمريكية التي غذّت استقلالية الطاقة الأميركية وحوّلت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية”.

(أ ف ب)