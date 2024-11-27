ترامب يرشح هاسيت لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني وجرير لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة

واشنطن: رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب كيفن هاسيت لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني، وجاميسون جرير لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ليشغلا بذلك منصبين رئيسيين في فريقه الاقتصادي.

وأشاد ترامب في تصريحات له، أمس الثلاثاء، بالمرشحين، اللذين سيكون لهما تأثير مباشر على جانب كبير من أجندته الاقتصادية وهو: فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال ترامب في بيان إن هاسيت “سيضطلع بدور مهم في مساعدة الأسر الأمريكية على التعافي من التضخم الذي أطلقت له العنان إدارة بايدن. ومعا، سنجدد ونحسن تخفيضاتنا الضريبية القياسية”.

وقال الرئيس المنتخب إن جرير سوف يركز على “السيطرة على العجز التجاري الواسع للبلاد، والدفاع عن قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات الأمريكية، وفتح أسواق للتصدير في كل مكان”.

وعمل جرير لفترة طويلة تحت إشراف روبرت لايتهايز،الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد ترامب لمدة أربع سنوات، وأشرف على فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على كل من الحلفاء والخصوم، مثل الصين.

(د ب أ)