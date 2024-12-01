سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يرشّح كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي

1 - ديسمبر - 2024

كاش باتيل

حجم الخط
0

واشنطن: رشّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، كاش باتيل، الموالي له والذي عمل مستشارا له خلال ولايته الأولى والمعروف بانتقاده لما يسمى بـ”الدولة العميقة”، لتولّي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال الجمهوري على منصته “تروث سوشل” إن “كاش محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل أمريكا أولا، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي”.

ويعني هذا الإعلان أن المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الذي عُيّن لولاية مدتها 10 سنوات في عام 2017، سيتعين عليه التنحي أو ستتم إقالته. وتحت قيادة راي الذي عيّنه ترامب، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع الرئيس الجمهوري.

شغل باتيل، وهو ابن مهاجرين هنود ومؤلف كتاب عن “الدولة العميقة”، عددا من المناصب العليا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وعمل خصوصا في البنتاغون وكان مستشارا للأمن القومي.

وقال ترامب إن “كاش أدى عملا مذهلا خلال ولايتي الأولى”، مضيفا أن مهمته ستكون “إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أمريكا، وتفكيك العصابات الإجرامية وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود”.

كما رشّح ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، تشاد كرونيستر، لرئاسة الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات.

وكتب ترامب على “تروث سوشل”: “سيعمل تشاد مع المدعية العامة العظيمة بام بوندي على تأمين الحدود، ووقف تدفق الفنتانيل، وغيره من المخدرات غير المشروعة، عبر الحدود الجنوبية، وإنقاذ الأرواح”.

وبوندي، الحليفة القوية لترامب والمدعية العامة السابقة في فلوريدا، اختارها الرئيس المنتخب لقيادة وزارة العدل.

ويؤشر تعيين كل من بوندي وباتيل، وكلاهما من المؤيدين المقربين من الرئيس المنتخب، إلى أن ترامب مهتم بتعيين أشخاص متقاربين في الرأي ومستعدين لتنفيذ رؤيته السياسية.

وتسببت جرعات زائدة من الفنتانيل بأكثر من 70 ألف حالة وفاة عام 2023 وفق السلطات الأمريكية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ضرب إيران: إسرائيل تطمئن واشنطن.. وترامب: “أهلاً بكلبي المسعور”
11 - يونيو - 2025
قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة أصبح ساريا
9 - يونيو - 2025
تحطّم طائرة تقل 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية 
8 - يونيو - 2025
أمريكي يبلغ كذبا بوجود قنبلة على طائرة للحاق برحلة إلى لوس أنجليس
7 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية