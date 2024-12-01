ترامب يرشّح كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي

واشنطن: رشّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، كاش باتيل، الموالي له والذي عمل مستشارا له خلال ولايته الأولى والمعروف بانتقاده لما يسمى بـ”الدولة العميقة”، لتولّي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال الجمهوري على منصته “تروث سوشل” إن “كاش محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل أمريكا أولا، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي”.

ويعني هذا الإعلان أن المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الذي عُيّن لولاية مدتها 10 سنوات في عام 2017، سيتعين عليه التنحي أو ستتم إقالته. وتحت قيادة راي الذي عيّنه ترامب، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع الرئيس الجمهوري.

شغل باتيل، وهو ابن مهاجرين هنود ومؤلف كتاب عن “الدولة العميقة”، عددا من المناصب العليا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وعمل خصوصا في البنتاغون وكان مستشارا للأمن القومي.

وقال ترامب إن “كاش أدى عملا مذهلا خلال ولايتي الأولى”، مضيفا أن مهمته ستكون “إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أمريكا، وتفكيك العصابات الإجرامية وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود”.

كما رشّح ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، تشاد كرونيستر، لرئاسة الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات.

وكتب ترامب على “تروث سوشل”: “سيعمل تشاد مع المدعية العامة العظيمة بام بوندي على تأمين الحدود، ووقف تدفق الفنتانيل، وغيره من المخدرات غير المشروعة، عبر الحدود الجنوبية، وإنقاذ الأرواح”.

وبوندي، الحليفة القوية لترامب والمدعية العامة السابقة في فلوريدا، اختارها الرئيس المنتخب لقيادة وزارة العدل.

ويؤشر تعيين كل من بوندي وباتيل، وكلاهما من المؤيدين المقربين من الرئيس المنتخب، إلى أن ترامب مهتم بتعيين أشخاص متقاربين في الرأي ومستعدين لتنفيذ رؤيته السياسية.

وتسببت جرعات زائدة من الفنتانيل بأكثر من 70 ألف حالة وفاة عام 2023 وفق السلطات الأمريكية.

(أ ف ب)