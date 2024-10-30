سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يرفض الاعتذار عن تعليقات وصفت بالعنصرية أطلقت في تجمع انتخابي

30 - أكتوبر - 2024

ترامب في تجمع حاشد في مركز PPL في ألينتاون، بنسلفانيا، 29 أكتوبر 2024. رويترز

حجم الخط
1

ألينتاون: بعد أن حثّه بعضُ الحلفاء على الاعتذار عن تعليقات وُصفت بالعنصرية، التي أدلى بها المتحدثون في تجمعه في عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ دونالد ترامب النهج المعاكس، يوم الثلاثاء، قائلاً إنه “شرف لي أن أشارك” في مثل هذا الحدث، ووصف المشهد بأنه “مهرجان حب”، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه لوصف تمرّد 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وجمع ترامب مؤيدين وصحفيين إلى منتجع مارالاجو الخاص به، بعد يومين من تجمّع حاشد في ماديسون سكوير جاردن تميّزَ بعدد من التصريحات القاسية من قبل العديد من المتحدثين، بما في ذلك مجموعة من الممثل الكوميدي توني هينشكليف قال فيها مازحاً إن بورتوريكو “جزيرة القمامة العائمة”.

وانتقد عدد من كبار حلفاء ترامب الجمهوريين هذه التصريحات، واتخذت حملته خطوة نادرة بالنأي بنفسها علناً عن تصريحات هينشكليف، ولكن ليس التعليقات الأخرى.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 8:55 ص

    ههوكيف لصهيوني عنصري بغيض مقيت متغطرس يعتبر أن الجنس الأبيض فوق كل الأجناس يا ناس أن يعتذر، ترامب هو نسخة طبق الأصل عن هتلر النمساوي الألماني يا إخواني، حقيقة بشعة جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️

    رد

أخبار ذات صلة

ستارمر ليس مدعواً إلى حفل تنصيب ترامب بينما يعتزم نايجل فاراج وميلوني وإريك زمور الحضور 
17 - يناير - 2025
ترامب كان سيُدان لو أنه لم يُنتخب رئيساً 
14 - يناير - 2025
ترامب يعين الخطيبة السابقة لابنه البكر سفيرة في اليونان
11 - ديسمبر - 2024
المدعي الخاص يوصي بوقف ملاحقة ترامب بشأن انتخابات 2020 والوثائق السرية
25 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية