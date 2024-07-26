سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسمياً مرشحة الحزب الديموقراطي

26 - يوليو - 2024

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واشنطن:  أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الخميس أنّ الملياردير يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته الديموقراطية المفترضة كامالا هاريس لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديموقراطي.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان “لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديموقراطيون رسمياً مرشّحهم … سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديموقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم”.

وأضاف “نظراً للفوضى السياسية المستمرّة” الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس فإنّ الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر “غير مناسب”.

وتابع البيان “هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديموقراطي – وبخاصة باراك حسين أوباما – بأنّ كامالا هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً “أفضل”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مختار المحلة:
    يوليو 26, 2024 الساعة 4:25 ص

    أصيب ترامب والجمهوريين عموماً بالهلع عندما إنسحب بايدن من المنافسة لأنه كان سهلاً عليهم دحره في الانتخابات لكنهم سيتعرضون للذل الانتخابي أمام كامالا هاريس.

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  2. يقول حمو:
    يوليو 26, 2024 الساعة 7:57 ص

    ترامب لن يكون رئيس امريكا.
    كلاماهربس ان تم تزكيتها مكان بايدن .سوف تفوز. رغم أنف ترامب و لو بصوت واحد.
    تذكروا هذا

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