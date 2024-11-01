سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يرفع دعوى ضد شبكة “سي.بي.إس” بسبب سؤال بشأن غزة في مقابلة مع كامالا هاريس

1 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة (سي.بي.إس) يوم الخميس، بسبب مقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أذيعت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، ووصفتها الدعوى بأنها مضللة، وفقا لوثائق مقدمة للمحكمة.

وتزعم الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة في تكساس، أن الشبكة بثت إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم تتضمن النسخة التي تم بثت خلال برنامج (60 دقيقة) في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، ما وصفته الدعوى القضائية بالرد “المشوّش” من هاريس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك إسرائيل في الحرب.

وقال متحدث باسم الشبكة “مزاعم الرئيس السابق ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة… والدعوى القضائية التي رفعها اليوم ضد سي.بي.إس لا أساس لها على الإطلاق وسنتصدى لها بقوة”.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين ترامب وهاريس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وتطالب الدعوى بمحاكمة الشبكة أمام هيئة محلفين وتعويضات بنحو عشرة مليارات دولار.

وهاجم ترامب الشبكة مرارا خلال حملته الانتخابية بسبب هذه الحلقة، ويلوح بإلغاء ترخيص بث سي.بي.إس إذا انتُخب. وقالت الشبكة إن ترامب تراجع عن مقابلة كان من المقرر أن يجريها مع البرنامج نفسه.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

زعماء الأمريكيين العرب والمسلمين يستنكرون تصريحات ترامب عن غزة
5 - فبراير - 2025
مايكل مور: دعم إسرائيل سيكلف الديمقراطيين “المزيد من الانتخابات”
2 - ديسمبر - 2024
مساعد سابق لهاريس يدعو بايدن إلى الاستقالة حتى تتمكن من تولي الرئاسة لفترة وجيزة
11 - نوفمبر - 2024
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي
9 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية