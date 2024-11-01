ترامب يرفع دعوى ضد شبكة “سي.بي.إس” بسبب سؤال بشأن غزة في مقابلة مع كامالا هاريس

واشنطن: رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة (سي.بي.إس) يوم الخميس، بسبب مقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أذيعت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، ووصفتها الدعوى بأنها مضللة، وفقا لوثائق مقدمة للمحكمة.

وتزعم الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة في تكساس، أن الشبكة بثت إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم تتضمن النسخة التي تم بثت خلال برنامج (60 دقيقة) في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، ما وصفته الدعوى القضائية بالرد “المشوّش” من هاريس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك إسرائيل في الحرب.

وقال متحدث باسم الشبكة “مزاعم الرئيس السابق ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة… والدعوى القضائية التي رفعها اليوم ضد سي.بي.إس لا أساس لها على الإطلاق وسنتصدى لها بقوة”.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين ترامب وهاريس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وتطالب الدعوى بمحاكمة الشبكة أمام هيئة محلفين وتعويضات بنحو عشرة مليارات دولار.

وهاجم ترامب الشبكة مرارا خلال حملته الانتخابية بسبب هذه الحلقة، ويلوح بإلغاء ترخيص بث سي.بي.إس إذا انتُخب. وقالت الشبكة إن ترامب تراجع عن مقابلة كان من المقرر أن يجريها مع البرنامج نفسه.

(رويترز)