ترامب يرى أن إسرائيل تخسر “حرب التواصل”

واشنطن: رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن إسرائيل بصدد “خسارة حرب التواصل” في غزة بسبب المشاهد التي تبث عن الحرب في القطاع، وعليها أن تحسم النزاع سريعا.

وقال ترامب في مقابلة خلال برنامج “هيو هيويت شوو” تم بثها الخميس: “إسرائيل بصدد خسارة حرب التواصل تماما”.

واعتبر أنه “يجب الانتهاء من الأمر، ويجب العودة إلى وضع طبيعي” مشددا على أنه “يجب تحقيق انتصار، الأمر يستغرق الكثير من الوقت”.

وتابع: “ينشرون كل ليلة مقاطع فيديو لمبان تنهار، لا يجدر بهم نشر مثل هذه المقاطع، لذلك يخسرون حرب التواصل”.

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وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتخضع إسرائيل لضغوط دولية شديدة بسبب حصيلة الحرب في غزة، كما تواجه انتقادات متزايدة من الولايات المتحدة، أقرب حلفائها، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسقوط المدنيين.

(أ ف ب)