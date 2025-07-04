سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يزيد من رسوم دخول المتنزهات الوطنية الأمريكية للزوار الأجانب

منذ 6 دقائق

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واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمرا تنفيذيا سيجعل رسوم دخول المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة أكثر تكلفة للسياح الأجانب.

وقال ترامب لأنصاره في أيوا، رابطا سياسته بإحدى شعاراته المعروفة: “أمريكا أولا”، إن الرسوم بالنسبة للمواطنين الأمريكيين ستبقى كما هي.

ويمنح المرسوم أيضا المقيمين في الولايات المتحدة أولوية الوصول في أي نظام تصاريح أو حجوزات تديره خدمة المتنزهات الوطنية. وغالبا ما يكون الطلب على مواقع التخييم ودخول المتنزهات مرتفعا، خاصة في أشهر الصيف.

ويقول البيت الأبيض إن الإيرادات المتزايدة من السياح الأجانب ستدر مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة وتساعد في معالجة الأعمال المتأخرة من الصيانة.

وقال البيت الأبيض إنه من العدل أن يدفع المواطنون الأمريكيون أقل من الآخرين لأن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون المتنزهات الوطنية. وأوضح مكتب الرئيس أن جميع الزوار حاليا، بغض النظر عن جنسيتهم، يدفعون نفس الرسوم، مما يعني أن المواطنين الأمريكيين يدفعون فعليا أكثر بشكل عام بسبب مساهماتهم الضريبية.

(د ب أ)

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