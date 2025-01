ترامب يستعين بإيلون ماسك بتجمع انتخابي في بنسلفانيا موقع محاولة اغتياله- (فيديو)

واشنطن: استعان دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على المنصة، يوم السبت، في تجمع انتخابي بمدينة باتلر، بولاية بنسلفانيا، موقع محاولة الاغتيال، التي وقعت في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وأعاد ماسك ترديد العديد من النقاط التي استخدمها ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي. دي. فانس.

وقال رائد الأعمال، الذي أسس تسلا وسبيس إكس، ويملك أيضاً منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر “هي أهم انتخابات في حياتنا”.

I just tried to share the full video of Elon Musk REDPILLING America at the Trump rally in Butler on Instagram and they PERMANENTLY DISABLED my account.

Absolutely insane.

Censorship is alive and well.

You know what to do ;) pic.twitter.com/JgIN3ITaMJ

— shaneyyricch (@shaneyyricch) October 5, 2024